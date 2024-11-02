Що означають штампи на доларах, та чи можна обміняти мічені купюри — Finance.ua

Що означають штампи на доларах, та чи можна обміняти мічені купюри Сьогодні 08:16 — Валюта

Що означають штампи на доларах, та чи можна обміняти мічені купюри

В обігу іноді зустрічаються доларові банкноти зі штампами або відмітками — так звані мічені купюри. Ці позначки часто викликають питання у власників: чи приймуть такі банкноти банки та обмінні пункти, і чи не виникнуть труднощі при обміні.

Цю ситуацію прояснили в Національному банку України, пише «Телеканал 24».

Що означають штампи на доларах

Штампи на доларах з’являються з кількох причин. В африканських країнах їх часто використовують для підтвердження справжності банкнот американської валюти.

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Долар у цьому регіоні є важливою валютою, оскільки місцеві валюти зазвичай слабкі.

Долар широко використовується в обігу, зокрема й на чорному ринку, а через попит валюту намагаються підробити.

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Ще одне пояснення штампів — це мітки, які залишають іноземні банки, казино або обмінні пункти. Вони використовують такі позначення для верифікації справжніх банкнот.

Зазвичай, кожен заклад має свою мітку. Ці символи можуть відрізнятися за формами та кольорами.

Чи приймуть мічені долари в обмінниках

За інформацією НБУ, усі банки та обмінні пункти в Україні зобов’язані приймати банкноти долара США, випущені з 1914 року, за умови їхньої справжності.

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Наявність штампів, печаток або написів не є підставою для відмови в обміні.

Однак є обмеження: площа таких позначень не повинна перевищувати 200 квадратних міліметрів.

Довідка Finance.ua:

символ € поєднує кілька ключових елементів: грецька літера епсилон (Є) символізує важливість європейської цивілізації для світової культури; це також перша літера назви Європа; дві паралельні лінії в середині символу означають стабільність валюти та економічної системи, яку вона представляє;

грецька літера епсилон (Є) символізує важливість європейської цивілізації для світової культури; це також перша літера назви Європа; дві паралельні лінії в середині символу означають стабільність валюти та економічної системи, яку вона представляє; деякі доларові банкноти мають невеликий символ «зірочки» біля серійного номера, на який часто не звертають уваги. Під час виробництва банкнот можуть бути помилки, через які доводиться замінювати купюри. Один із найпопулярніших символів, що позначає замінну купюру, — «зірочка»;



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