ТОП-3 найдешевших валют у світі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-3 найдешевших валют у світі

Валюта
45
ТОП-3 найдешевших валют у світі
ТОП-3 найдешевших валют у світі
Серед найбільш знецінених валют світу експерти виділили валюти трьох країн: Сьєрра-Леоне, В’єтнаму та Ірану.
Про це пише Forbes.

Сьєрра-Леоне

Офіційна валюта Сьєрра-Леоне — леон — очолює трійку найслабших валют світу. Основними проблемами країни є високий рівень бідності та корупція.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні 💸

Усе це призвело до падіння економіки. Інфекція Ебола є додатковим і постійним чинником, що впливає на населення країни та додатково поглинає фінансову допомогу.
Курс долара США в країні коливається на рівні 22 910 леона.
ТОП-3 найдешевших валют у світі

Донг (В'єтнам)

На другому місці знаходиться в’єтнамський донг. Девальвацію валюти пов’язують із переходом країни від планової до ринкової економіки.
Хоча В’єтнам працює над впровадженням реформ, попереду ще довгий шлях. Незважаючи на девальвацію, донг має перспективи для зміцнення. Зараз курс долара США у В’єтнамі становить 25 275 донгів.
ТОП-3 найдешевших валют у світі

Ріал (Іран)

Першість серед найслабших валют утримує іранський ріал. Його обвал спричинений кількома факторами:
  • Вихід іноземних інвесторів після Ісламської революції 1979 року;
  • Політична нестабільність у країні;
  • Іранська ядерна програма та конфлікти;
  • Війна між Іраном та Іраком.
Курс ріалу перевищує 42 тисячі за 1 долар США.
ТОП-3 найдешевших валют у світі
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд опублікував свіжі прогнози щодо світової економіки. Як прогнозує фонд, у наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар. А в 2029 році долар коштуватиме 51,7 грн.

Отримати більше з депозиту

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.