ТОП-3 найдешевших валют у світі — Finance.ua

ТОП-3 найдешевших валют у світі Сьогодні 11:19 — Валюта

ТОП-3 найдешевших валют у світі

Серед найбільш знецінених валют світу експерти виділили валюти трьох країн: Сьєрра-Леоне, В’єтнаму та Ірану.

Про це пише Forbes.

Сьєрра-Леоне

Офіційна валюта Сьєрра-Леоне — леон — очолює трійку найслабших валют світу. Основними проблемами країни є високий рівень бідності та корупція.

Усе це призвело до падіння економіки. Інфекція Ебола є додатковим і постійним чинником, що впливає на населення країни та додатково поглинає фінансову допомогу.

Курс долара США в країні коливається на рівні 22 910 леона.

Донг (В'єтнам)

На другому місці знаходиться в’єтнамський донг. Девальвацію валюти пов’язують із переходом країни від планової до ринкової економіки.

Хоча В’єтнам працює над впровадженням реформ, попереду ще довгий шлях. Незважаючи на девальвацію, донг має перспективи для зміцнення. Зараз курс долара США у В’єтнамі становить 25 275 донгів.

Ріал (Іран)

Першість серед найслабших валют утримує іранський ріал. Його обвал спричинений кількома факторами:

Вихід іноземних інвесторів після Ісламської революції 1979 року;

Політична нестабільність у країні;

Іранська ядерна програма та конфлікти;

Війна між Іраном та Іраком.

Курс ріалу перевищує 42 тисячі за 1 долар США.

45,0 грн/долар. А в 2029 році долар коштуватиме 51,7 грн. Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд опублікував свіжі прогнози щодо світової економіки. Як прогнозує фонд, у наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні становитимеА в 2029 році долар коштуватиме

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