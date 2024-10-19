Доларові купюри зі «зірочкою»: що це означає — Finance.ua
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Доларові купюри зі «зірочкою»: що це означає

Валюта
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Доларові купюри зі «зірочкою»: що це означає
Доларові купюри зі «зірочкою»: що це означає
Деякі доларові банкноти мають невеликий символ «зірочки» біля серійного номера, на який часто не звертають уваги.
Про це повідомляє Бюро гравіювання та друку США.
Під час виробництва банкнот можуть бути помилки, через які доводиться замінювати купюри.
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Один із найпопулярніших символів, що позначає замінну купюру, — «зірочка». Річ у тім, що двох банкнот з однаковими серійними номерами не може бути.
Доларові купюри зі «зірочкою»: що це означає
Тому, щоб уникнути дублювання серійних номерів, на таких замінних купюрах додають «зірочку» після номера. Це означає, що банкнота замінила бракований варіант.

100 доларів нового зразка

Центробанк США регулярно оновлює дизайн доларових банкнот, щоб краще захистити валюту від підробок і зміцнити довіру до неї.
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Наприклад, у 2013 році були випущені нові 100-доларові банкноти, відомі як «сині» долари.
Вони мають низку відмінностей: портрет Бенджаміна Франкліна став більшим і більше не обмежується овальною рамкою.

Отримати більше з депозиту

Для цих банкнот використовують папір із бавовни та льону, що надає їм м’яку бархатистість і легку шорсткість, роблячи їх більш унікальними та захищеними від фальшування.
За матеріалами:
УНІАН
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