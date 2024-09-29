Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото) — Finance.ua

Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото) Сьогодні 17:16 — Валюта

Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото)

Долар США — одна з найпотужніших валют у світі з багатою історією, що пройшла через численні зміни та трансформацію. Однак є деякі купюри, випуск яких було припинено.

Міністерство фінансів США та Федеральна резервна система прийняли рішення припинити випуск деяких банкнот долара. Це рішення було ухвалено регуляторами 14 липня 1969 року, повідомляє Бюро гравіювання і друку.

Чому припинили випуск купюр

Йдеться про купюри номіналом 500, 1000, 5000 і 10 тисяч доларів.

Їх більше не випускають через відсутність такої потреби.

Цікаво, що востаннє вище згадані банкноти надрукували аж в 1945 році. Проте вони все ще залишаються законним платіжним засобом та навіть можуть бути в обігу.

Але, найімовірніше, ці купюри зберігають нумізмати та колекціонери.

Які банкноти є в обігу

На сьогодні центральний банк США випускає банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів.

Сьогодні найбільш ходовими доларами є купюри номіналом 1, 5, 10, 20 і 100 доларів.

2 долара — досить рідкісна купюра, тому, якщо такий зелений папірець потрапила в руки знаючої людини, то вона її прибереже.

Усі купюри, які були надруковані з 1914 року є дійсними. Зокрема, вони придатні для обміну.

Крім того, Федеральний резерв не запроваджував ніяких обмежень щодо проведення будь-яких розрахунків з доларами будь-яких номіналів.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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