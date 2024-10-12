Які банкноти злотого більше не використовуються в обігу — Finance.ua

Які банкноти злотого більше не використовуються в обігу Сьогодні 18:12 — Валюта

Які банкноти злотого більше не використовуються в обігу

Як і більшість країн світу, Польща періодично змінює дизайн та номінали своєї валюти. Офіційна валюта країни, злотий, не є винятком.

Про це пише InPoland.

Які банкноти злотого вийшли з обігу

За останні роки з обігу вилучили низку банкнот та монет, оскільки вони більше не відповідали сучасним стандартам безпеки.

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Крім того, злотий у своєму нинішньому вигляді існує лише з 1995 року, коли в Польщі провели масштабну грошову реформу — деномінацію, спрямовану на боротьбу з інфляцією.

Старі банкноти з великими номіналами, які сягали мільйонів, поступово вилучалися з обігу.

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Відтак, останні банкноти номіналом 1 і 2 мільйони злотих перестали бути законним платіжним засобом 1 січня 1997 року.

Відтоді розрахунки в Польщі здійснюються виключно новими злотими.

Вони почали вводитися в обіг з 1995 року, а їх друк розпочався роком раніше — у 1994 році. Нові злоті охоплюють купюри номіналом 10, 20, 50, 100 і 200 злотих.

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Втім, найбільша банкнота сучасної Польщі — 500 злотих — була випущена в обіг у 2017 році.

На всіх банкнотах зображені видатні польські правителі різних історичних епох: Мєшко I (10 злотих), Болеслав Хоробрий (20 злотих), Казимир III Великий (50 злотих), Владислав II Ягайло (100 злотих), Сигізмунд I Старий (200 злотих) та Ян III Собеський (500 злотих).

Нагадаємо, у Польщі обміняти іноземну валюту, зокрема, долари США, можна у різних фінансових установах. Серед них обмінники, які традиційно можна знайти будь-де: на вокзалах, у аеропортах та в історичних частинах міст тощо. Також можна звертатися до банків.

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