З обміном яких доларів можуть виникнути проблеми в Польщі — Finance.ua

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З обміном яких доларів можуть виникнути проблеми в Польщі

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З обміном яких доларів можуть виникнути проблеми в Польщі
З обміном яких доларів можуть виникнути проблеми в Польщі
Можливість обміняти валюту особливо актуальна за кордоном. Аби уникнути труднощів і проблемних моментів варто наперед дізнатися інформацію про правила обміну валюти у відповідній країні.

Обмін доларів у Польщі

Перш за все варто зазначити, що американський уряд США передбачає, що всі зразки банкнот Федерального резерву є законним платіжним засобом незалежно від року випуску. Йдеться про усі купюри, які були випущені з 1914 року. Наразі Федеральний резерв випускає такі номінали американської валюти: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 доларів, інформує US Currency Education Program.
В Польщі обміняти іноземну валюту, зокрема, долари США, можна у різних фінансових установах. Серед них обмінники, які традиційно можна знайти будь-де: на вокзалах, у аеропортах та в історичних частинах міст тощо. Також можна звертатися до банків, інформує ТСН.
При цьому варто зважати, що купюри іноземної валюти для обміну мають бути у належному стані. Перш за все жоден обмінник чи банк у Польщі не погодиться приймати фальшиві купюри. Крім того, можуть виникнути проблеми з обміном пошкоджених або порваних банкнот, зокрема, долара, згідно з даними WISE.
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Крім того, банки у Польщі не зобов’язані приймати для обміну банкноти іноземної валюти або монети, які уже вийшли з обігу. Про це повідомляє центральний банк Польщі.
За матеріалами:
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