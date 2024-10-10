Відпустки в Польщі: які бувають та як оформити — Finance.ua

Відпустки в Польщі: які бувають та як оформити Сьогодні 13:35 — Особисті фінанси

Відпустки в Польщі: які бувають та як оформити

Для тих, хто розпочав роботу або шукає де працевлаштуватися, важливо знати, які правила щодо відпусток діють у Польщі.

UAinKrakow.pl розповідає, які існують види відпусток, скільки вони можуть тривати та як їх правильно оформити.

Види відпусток

У Польщі існує кілька видів оплачуваних відпусток, серед яких:

відпустка для відпочинку (urlop wypoczynkowy) — її тривалість залежить від стажу працівника. Якщо стаж до 10 років, то відпустка може бути до 20 днів, якщо більше — до 26 днів. Якщо ви працюєте на півставки — можете розраховувати на 10 або 13 днів відпочинку. У Польщі таку відпустку можна взяти або всю відразу, або частинами.

— її тривалість залежить від стажу працівника. Якщо стаж до 10 років, то відпустка може бути до 20 днів, якщо більше — до 26 днів. Якщо ви працюєте на півставки — можете розраховувати на 10 або 13 днів відпочинку. У Польщі таку відпустку можна взяти або всю відразу, або частинами. відпустка за попередній рік (zaległy urlop) — яку працівник не встиг використати вчасно. У такому випадку її потрібно буде взяти до 30 вересня поточного року.

відпустка на вимогу (urlop na żądanie) — працівники, які працюють за договором про роботу (Umowa o pracę) мають право на чотири додаткові дні відпустки (які можуть бути вирахувані із загальної кількості днів щорічної відпустки).

— працівники, які працюють за договором про роботу (Umowa o pracę) мають право на чотири додаткові дні відпустки (які можуть бути вирахувані із загальної кількості днів щорічної відпустки). відпустка за особистими обставинами (urlop okolicznościowy) — на ці дні відпочинку також мають право працівники, що мають підписаний договір про роботу. Про таку відпустку роботодавця можна повідомити в її перший день. Причиною можуть бути сімейні обставини: весілля працівника чи близьких родичів; народження дитини; смерть родича; ювілей працівника; хвороба дитини віком до 14 років. Піти у таку відпустку можна на один чи два дні.

На які відпустки можуть претендувати українці за різними робочими договорами

Право на 100% щорічну оплачувану відпустку мають лише ті працівники, що працюють на договорі про роботу (Umowa o pracę).

Працівники, які підписали договір доручення (Umowa zlecenie) або контракт (Umowa o dzieło), мають право на щорічну неоплачувану відпустку. Можливість претендувати на виплати на час відпустки треба узгоджувати зі своїм роботодавцем.

Тривалість відпустки в українців, що працюють у Польщі, така сама як і в поляків. Якщо ви підтвердите, що маєте стаж роботи за кордоном, то можете повідомити роботодавця, щоб він визначив, яка у вас може бути тривалість відпустки.

Як рахують загальний стаж при визначенні тривалості відпустки

До загального стажу в Польщі, як і в Україні, враховують роки, коли працівник здобував освіту. Випускники можуть додати до загального стажу роботи таку кількість років:

3 роки за базову професійну школу;

4 роки за середню загальноосвітню школу;

5 років за середню професійну школу;

6 років за поліцеальну школу;

8 років за вищу освіту.

Навчання в українських вишах теж враховується, як і робота закордоном.

Якщо працівник працює неповний робочий день, то він також має право взяти відпустку. Її тривалість буде пропорційною до робочих годин працівника.

Як правильно оформити щорічну відпустку

Узгодьте зі своїм керівником та іншими працівниками дати, коли ви хочете взяти відпустку;

визначте необхідну кількість днів. Ви можете розбити відпустку на кілька частин. Пам’ятайте, що одна із частин має тривати не менше ніж 14 днів, усі інші — за вашим бажанням;

заповніть заяву на бланку роботодавця або у разі його відсутності — стандартну заяву на ім’я керівника.

Коли можна отримати виплати за невикористану відпустку

Якщо ви не використали свою відпустку, але вже не працюєте у цього роботодавця, то згідно зі ст. 171 § 1 Кодексу Праці маєте право отримати за неї кошти.

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