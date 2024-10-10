Відпустки в Польщі: які бувають та як оформити — Finance.ua

Відпустки в Польщі: які бувають та як оформити
Для тих, хто розпочав роботу або шукає де працевлаштуватися, важливо знати, які правила щодо відпусток діють у Польщі.
UAinKrakow.pl розповідає, які існують види відпусток, скільки вони можуть тривати та як їх правильно оформити.
Види відпусток
У Польщі існує кілька видів оплачуваних відпусток, серед яких:
- відпустка для відпочинку (urlop wypoczynkowy) — її тривалість залежить від стажу працівника. Якщо стаж до 10 років, то відпустка може бути до 20 днів, якщо більше — до 26 днів. Якщо ви працюєте на півставки — можете розраховувати на 10 або 13 днів відпочинку. У Польщі таку відпустку можна взяти або всю відразу, або частинами.
- відпустка за попередній рік (zaległy urlop) — яку працівник не встиг використати вчасно. У такому випадку її потрібно буде взяти до 30 вересня поточного року.
- відпустка на вимогу (urlop na żądanie) — працівники, які працюють за договором про роботу (Umowa o pracę) мають право на чотири додаткові дні відпустки (які можуть бути вирахувані із загальної кількості днів щорічної відпустки).
- відпустка за особистими обставинами (urlop okolicznościowy) — на ці дні відпочинку також мають право працівники, що мають підписаний договір про роботу. Про таку відпустку роботодавця можна повідомити в її перший день. Причиною можуть бути сімейні обставини: весілля працівника чи близьких родичів; народження дитини; смерть родича; ювілей працівника; хвороба дитини віком до 14 років. Піти у таку відпустку можна на один чи два дні.
На які відпустки можуть претендувати українці за різними робочими договорами
Право на 100% щорічну оплачувану відпустку мають лише ті працівники, що працюють на договорі про роботу (Umowa o pracę).
Працівники, які підписали договір доручення (Umowa zlecenie) або контракт (Umowa o dzieło), мають право на щорічну неоплачувану відпустку. Можливість претендувати на виплати на час відпустки треба узгоджувати зі своїм роботодавцем.
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Тривалість відпустки в українців, що працюють у Польщі, така сама як і в поляків. Якщо ви підтвердите, що маєте стаж роботи за кордоном, то можете повідомити роботодавця, щоб він визначив, яка у вас може бути тривалість відпустки.
Як рахують загальний стаж при визначенні тривалості відпустки
До загального стажу в Польщі, як і в Україні, враховують роки, коли працівник здобував освіту. Випускники можуть додати до загального стажу роботи таку кількість років:
- 3 роки за базову професійну школу;
- 4 роки за середню загальноосвітню школу;
- 5 років за середню професійну школу;
- 6 років за поліцеальну школу;
- 8 років за вищу освіту.
Навчання в українських вишах теж враховується, як і робота закордоном.
Якщо працівник працює неповний робочий день, то він також має право взяти відпустку. Її тривалість буде пропорційною до робочих годин працівника.
Як правильно оформити щорічну відпустку
- Узгодьте зі своїм керівником та іншими працівниками дати, коли ви хочете взяти відпустку;
- визначте необхідну кількість днів. Ви можете розбити відпустку на кілька частин. Пам’ятайте, що одна із частин має тривати не менше ніж 14 днів, усі інші — за вашим бажанням;
- заповніть заяву на бланку роботодавця або у разі його відсутності — стандартну заяву на ім’я керівника.
Коли можна отримати виплати за невикористану відпустку
Якщо ви не використали свою відпустку, але вже не працюєте у цього роботодавця, то згідно зі ст. 171 § 1 Кодексу Праці маєте право отримати за неї кошти.
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