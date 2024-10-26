Символ євро: що він означає та історія створення — Finance.ua

Символ євро: що він означає та історія створення Сьогодні 15:17 — Валюта

Символ євро: що він означає та історія створення, Фото: freepik

Євро — одна з найвідоміших і найсильніших валют світу, впізнавана за своїм символом. Проте мало хто знає значення цього символу, а також історію його створення.

За інформацією на сайті Європейського Союзу, євро є офіційною валютою для 20 країн, які входять до Єврозони.

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Кожна країна ЄС зобов’язана перейти на цю валюту в майбутньому, за винятком деяких держав із особливими умовами.

Історія створення назви «євро»

Назву «євро» затвердила Європейська комісія у 1995 році, але символ був офіційно представлений лише 12 грудня 1996 року.

Символ € поєднує кілька ключових елементів:

Грецька літера епсилон (Є) символізує важливість європейської цивілізації для світової культури.

Це також перша літера назви Європа.

Дві паралельні лінії в середині символу означають стабільність валюти та економічної системи, яку вона представляє.

Авторські права та винятки у використанні

Європейська спільнота, яку представляє Європейська комісія, володіє авторськими правами на символ євро (€).

Однак у деяких випадках Відомство Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) погоджується зареєструвати логотипи, що містять символ євро, якщо вони є достатньо креативними та відрізняються від офіційного символу.

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Такі винятки дозволяють підприємствам або організаціям використовувати змінений варіант символу в брендах чи рекламних матеріалах, не порушуючи авторських прав ЄС.

Однак ці логотипи повинні мати унікальний дизайн, щоб їх можна було зареєструвати як торговельну марку чи дизайн.

Нагадаємо, деякі доларові банкноти мають невеликий символ «зірочки» біля серійного номера, на який часто не звертають уваги. Під час виробництва банкнот можуть бути помилки, через які доводиться замінювати купюри. Один із найпопулярніших символів, що позначає замінну купюру, — «зірочка».

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УНІАН За матеріалами:

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