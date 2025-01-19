Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти — дослідження — Finance.ua
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Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти — дослідження

Особисті фінанси
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Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти — дослідження
Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти — дослідження
37% українців, що знаходяться у Польщі, приїхали менше півроку тому — це найбільший показник серед усіх опитаних. Упродовж 2 років приїхало 23%.
Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Зазначається, що 15% українців знаходяться у Польщі впродовж 3 років. 10% — понад 5 років, рік тому приїхало 9% респондентів і найменший показник серед тих, хто знаходиться у Польщі 4 роки — 6%. Серед усіх опитаних 67% складають жінки.
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«Найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом півроку. Це свідчить про те, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти, які обирають Польщу через географічну близькість, спільність культурних традицій та вигідні умови для роботи. Опитування також показало, що українців, які прибули до Польщі з початком повномасштабного вторгнення, наразі усього 15%. Ймовірно, вони повернулися в Україну після того, як минула небезпека, або переїхали в інші країни» — говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.
Інфографіка: Gremi Personal
Інфографіка: Gremi Personal
40% опитаних — віком 36−54 роки — це найбільша категорія за кількістю. 37% ще не досягли 25 років. В діапазоні від 26 до 35 років знаходяться 20% респондентів і усього 3% старші 55 років.
Інфографіка: Gremi Personal
Інфографіка: Gremi Personal
Найбільше тих, хто приїхав до Польщі поодинці — 58%. 16% опитаних приїхали з друзями, разом із родичами — 13%, 10% серед тих, хто приїхав у складі сімейної пари. З початку повномасштабного вторгнення росіян до України Польща стала головним прихистком для українських біженців, які тікали від війни. Проте останні дані свідчать про суттєві зміни у складі українців, які наразі перебувають у Польщі.
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«Ці українці переважно заробляють у Польщі та повертаються додому, де витрачають зароблені кошти, підтримуючи економіку України. Польща, яка від початку повномасштабного вторгнення стала притулком для біженців, сьогодні повертається до партнерства з Україною у сфері трудової міграції. І це так само має позитивний вплив на польську економіку та ринок працевлаштування», — додає Джоболда.
Нагадаємо, влада Польщі після повномасштабного вторгнення росії дозволила українцям, які отримали тимчасовий захист, вести підприємницьку діяльність на тих же умовах, що й громадяни країни. Після цього у Польщі відбувся український підприємницький бум: починаючи з весни 2022 року кількість нових бізнесів зросла в рази.
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За даними Національного банку Польщі (NBP), у 2024 році в країні перебувало близько 2,3 мільйона українців. Дослідження NBP показують, що значна частина українців у Польщі не визначилися з планами на майбутнє.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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