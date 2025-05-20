Ринок праці США у 2025 році: найпопулярніші професії та зарплати — Finance.ua
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Ринок праці США у 2025 році: найпопулярніші професії та зарплати

Особисті фінанси
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Ринок праці США у 2025 році: найпопулярніші професії та зарплати
Ринок праці США у 2025 році: найпопулярніші професії та зарплати
У 2025 році ринок праці США активно трансформується. На перший план виходять професії, пов’язані з технічними навичками, клієнтським сервісом, логістикою та прикладними спеціальностями.
За даними звіту Randstad USA, серед 15 найзатребуваніших професій — не лише ІТ-фахівці, а й оператори навантажувачів.
Головними критеріями сьогодні стають не диплом, а здатність ефективно вирішувати прикладні завдання, працювати з технікою та взаємодіяти з клієнтами.

Відновлення попиту на «людські» професії

Одним із трендів року стало повернення інтересу до професій у сфері обслуговування клієнтів.
Спеціалісти служби підтримки, адміністратори рецепції, торгові представники знову в топі. На тлі розвитку e-commerce та доставки компанії прагнуть зберегти контакт з клієнтом і підвищити якість сервісу.
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Зростання онлайн-торгівлі спричинило бум у сфері логістики: високий попит спостерігається на водіїв, вантажників, працівників складів і операторів навантажувачів. Наприклад, оператор навантажувача заробляє $18−23 на годину, а з досвідом може перейти на управлінську позицію.
Ці професії часто є стартовими в кар’єрі: з обслуговування клієнтів — у контроль якості, з продажів — у регіональне управління.

Стабільність повертається в моду

Електрики, машиністи, кошторисники та польові техніки — у центрі уваги. Їхня робота забезпечує стабільність інфраструктури. Польовий технік, який виїжджає на обслуговування обладнання, отримує $26−34 на годину й може розвинутись до керівника команди.
Також зріс попит на фахівців із техобслуговування, операторів верстатів і виробничий персонал. Промисловий сектор США демонструє стійке зростання, формуючи постійний попит на технічні кадри.
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Багато з цих професій вимагають сертифікації, але не обов’язково — вищої освіти. Наприклад, щоб стати електриком, достатньо пройти чотирирічне навчання (apprenticeship), отримати ліцензію й навіть відкрити власну справу.

Фінанси та аналітика — високий потенціал

У добу цифровізації фінансові аналітики залишаються серед найвисокооплачуваніших професій: $87 000 — $105 000 на рік. Вони відповідають за інвестиційні стратегії, оцінку ризиків та бюджетне планування.
Зростає попит і на наукових співробітників (Research Associates), HR-фахівців — саме вони формують стійку корпоративну культуру та допомагають утримувати персонал. За прогнозами Міністерства праці США, попит на фінансових аналітиків та HR-фахівців зберігатиметься принаймні до 2032 року.

Робота для початківців

Компанії також активно шукають працівників початкового рівня із потенціалом розвитку. Наприклад, молодші бухгалтери згодом стають аудиторами, а асистенти в аптеках — фармацевтами. Це особливо актуально на тлі розширення медичної сфери.
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Адміністратор рецепції — ще одна стартова позиція, яка може відкрити шлях до управління офісом або роботи в HR. Такі професії популярні через гнучкий графік — віддалена робота або часткова зайнятість приваблює студентів, батьків і тих, хто змінює професію.

Мігрантам — лише легальні шляхи

2025 року міграційна політика США стала значно жорсткішою. Влада підкреслює, що країна зацікавлена лише в легальних мігрантах. Для нелегалів розгорнуто масштабну програму депортації. Оновлено мобільний застосунок CBP One (тепер — CBP Home), який пропонує користувачам добровільно залишити США. У разі відмови — депортація та довічна заборона на в’їзд.
«Якщо вони цього не зроблять — ми їх знайдемо, депортуємо, і вони більше ніколи не повернуться», — заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.
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Запущено інформаційну кампанію на $200 млн, яка спонукає нелегалів покинути країну. Тих, хто проігнорує вимоги, очікують штрафи до $998 на день та конфіскація майна. Водночас з квітня розпочались перевірки на антисемітизм: підтримка радикальних ідей може стати підставою для втрати візи або грін-карти.
Нагадаємо, у США оголосили про призупинення роботи програми для громадян України, які через повномасштабну агресію рф мігрують до Штатів. Йдеться про програму United for Ukraine (U4U).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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