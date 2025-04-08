Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США — Finance.ua

Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США

Здати квартиру в оренду та отримувати щомісячний дохід — класичний спосіб пасивного заробітку для інвесторів, які не люблять зайвих ризиків. Водночас поруч з доходами завжди крокують і податки. В більшості країн світу власники нерухомості мають їх сплачувати, якщо вирішили отримувати прибуток від здавання житла в оренду.

Власники нерухомості в США повинні розуміти, які податкові зобов’язання на них чекають. Звісно, кожен об’єкт потрібно розглядати окремо, однак для власників є такі основні податки, як податок на нерухомість (Property Tax), податок на приріст капіталу (важливий під час продажу), податок на дохід від оренди, а також податок на спадщину для нерезидентів та податок на продаж нерухомості іноземцями (FIRPTA).

Доходи від здавання нерухомості в оренду фізичною особою оподатковуються за прогресивною ставкою податку, яка становить від 10% до 37%, залежно від суми річного доходу. Цікаво, що ставки для неодружених і для одружених людей відрізняються.

Розмір податкової ставки для неодружених людей становить:

Розмір податкової ставки для одружених людей:

Що ж стосується іноземців, то у США немає загальнодержавних обмежень на придбання нерухомості цією категорією інвесторів. Однак в деяких штатах можна зіштовхнутися з особливими правилами.

Загалом, українці можуть вільно купувати нерухомість у США. Проте, щоб не натрапити на неприємності, ситуацію у конкретному регіоні слід вивчити заздалегідь. Так само як і кожний об’єкт, який вас цікавить.

Нагадаємо, останніми роками, на тлі зростання популярності туризму, ключові атракції світу розглядають підвищення туристичних податків для регулювання потоку відвідувачів і фінансування інфраструктури.

Кілька українців, які виїхали до США за гуманітарною програмою через повномасштабне російське вторгнення, отримали електронні листи з вимогою покинути країну. Однак згодом з’ясувалося, що листи їм надіслали помилково. Тобто гуманітарну програму для українців, створену після вторгнення росії в 2022 році, насправді не припинили.

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