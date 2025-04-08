Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США

Особисті фінанси
115
Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США
Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США
Здати квартиру в оренду та отримувати щомісячний дохід — класичний спосіб пасивного заробітку для інвесторів, які не люблять зайвих ризиків. Водночас поруч з доходами завжди крокують і податки. В більшості країн світу власники нерухомості мають їх сплачувати, якщо вирішили отримувати прибуток від здавання житла в оренду.
Про це сказано в статті Finance.ua Податок на дохід з оренди житла: яка ситуація з цим у Європі та США.
Власники нерухомості в США повинні розуміти, які податкові зобов’язання на них чекають. Звісно, кожен об’єкт потрібно розглядати окремо, однак для власників є такі основні податки, як податок на нерухомість (Property Tax), податок на приріст капіталу (важливий під час продажу), податок на дохід від оренди, а також податок на спадщину для нерезидентів та податок на продаж нерухомості іноземцями (FIRPTA).
Доходи від здавання нерухомості в оренду фізичною особою оподатковуються за прогресивною ставкою податку, яка становить від 10% до 37%, залежно від суми річного доходу. Цікаво, що ставки для неодружених і для одружених людей відрізняються.
Розмір податкової ставки для неодружених людей становить:
Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США
Розмір податкової ставки для одружених людей:
Податок на дохід з оренди житла: скільки доведеться заплатити в США
Що ж стосується іноземців, то у США немає загальнодержавних обмежень на придбання нерухомості цією категорією інвесторів. Однак в деяких штатах можна зіштовхнутися з особливими правилами.
Загалом, українці можуть вільно купувати нерухомість у США. Проте, щоб не натрапити на неприємності, ситуацію у конкретному регіоні слід вивчити заздалегідь. Так само як і кожний об’єкт, який вас цікавить.
Нагадаємо, останніми роками, на тлі зростання популярності туризму, ключові атракції світу розглядають підвищення туристичних податків для регулювання потоку відвідувачів і фінансування інфраструктури.
Кілька українців, які виїхали до США за гуманітарною програмою через повномасштабне російське вторгнення, отримали електронні листи з вимогою покинути країну. Однак згодом з’ясувалося, що листи їм надіслали помилково. Тобто гуманітарну програму для українців, створену після вторгнення росії в 2022 році, насправді не припинили.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems