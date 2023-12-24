5 порад для пошуку роботи в США — Finance.ua
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5 порад для пошуку роботи в США

Особисті фінанси
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5 порад для пошуку роботи в США
5 порад для пошуку роботи в США
Робота в іноземних компаніях відкриває широкі можливості як для професійного, так і для особистого розвитку. Проте у незнайомій країні пошук потрібної вакансії, складання та розміщення свого резюме на вебресурсах й проходження співбесід часто виявляється занадто складним процесом.
Як підготуватися до пошуку роботи в Америці для українців, розповідає Speka.
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Американський ринок праці різноманітний, а отже, знайти гідний варіант роботи у компанії не так важко, як може здатися на перший погляд. Щоб максимально полегшити процес пошуку вакансій, підготуйтеся заздалегідь.

1. Дослідіть американський ринок праці

Варто дізнатися, як у США звучить ваша посада, яку ви обіймали на батьківщині. Також з’ясуйте, чи має вона попит саме в тому штаті, де ви вже проживаєте або плануєте. Можливо, вам додатково знадобляться певні сертифікати чи ліцензії, щоб отримати аналогічну роботу в США.
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У кожному штаті свої особливості ринку працевлаштування. Наприклад, у Нью-Йорку є безліч вакансій для будь-якого профілю, у Каліфорнії найбільш популярна робота для айтівців.

2. Подолайте мовний бар'єр

Спробуйте визначити, яким рівнем англійської ви володієте. В інтернеті існує безліч пізнавальних тестів: склавши хоча б один, ви краще зможете зорієнтуватися у своїх лінгвістичних здібностях.
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Уточніть, чи буде достатньо ваших знань мови для того, щоб отримати бажану роботу. Якщо ж ні — удосконалюйте свій рівень англійської. У пригоді стануть курси, відеоматеріали, багато з яких безплатні та є у вільному доступі для вебкористувачів.

3. Проаналізуйте вимоги вакансій, які вас цікавлять

В Америці є певний перелік спеціальностей, обов’язкова вимога для яких — наявність професійної ліцензії. Так, наприклад, якщо ви бажаєте влаштуватися майстром з нарощення вій, перукарем або спеціалістом з манікюру, цей документ вимагатимуть від вас у будь-якому штаті.
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4. Залучайте всі можливі джерела для пошуку роботи

Попри те що пошук вакансій в інтернеті - найпростіший метод, варто використовувати не тільки його. Звичайно, насамперед відвідайте найпопулярніші ресурси з пропозиціями роботи у США як для жінок, так і для чоловіків: LinkedIn, Indeed, DICE, Hadshake.

5. Ознайомтеся з американськими стандартами резюме і супровідних листів

Перед тим як складати резюме, поцікавтеся, які існують для нього стандарти. Наприклад, об'єм CV має вміщати всю потрібну роботодавцеві інформацію про вас без зайвих деталей. Ідеально — 1−2 аркуші формату A4.
Супровідний лист — це традиційний додаток до резюме, де вказуються ваші професійні досягнення, а також причини, чому саме ви підходите на цю посаду.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Speka
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