Рейтинг країн з найбільшою часткою людей похилого віку — Finance.ua

Рейтинг країн з найбільшою часткою людей похилого віку Сьогодні 12:08 — Світ

Рейтинг країн з найбільшою часткою людей похилого віку

Громадяни працездатного віку роблять внески до соціальних та пенсійних систем, що допомогає підтримувати дітей та людей похилого віку. Зменшення працездатного населення та зростання частки літніх людей призводять до серйозного навантаження на систему охорони здоров’я, пенсії та економіку загалом.

Про країни з найбільшою часткою людей похилого віку розповідає Visual Capitalist, з посиланням на прогноз ООН «World Population Prospects (2024)».

Де у світі найбільше людей похилого віку

Першою країною у рейтингу є Монако, де частка людей похилого віку серед населення становить 37%.

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На другій сходинці знаходиться Японія, маючи майже 37 мільйонів людей віком 65+ років (30% населення).

Варто зазначити, що це також четвертий результат за абсолютною кількістю літніх людей — після Китаю, Індії та США.

Демографічна ситуація в країні викликає занепокоєння через нестачу робочої сили та уповільнення економічного зростання.

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Політики реагують на це за допомогою автоматизації та розширення міграційної політики.

Яка ситуація у європейських країнах

У рейтингу 28 із 36 країн — європейські. Середній вік населення становить 44 роки, що посилює тиск на системи соціального та пенсійного забезпечення.

Багато європейських країн вже мають одні з найвищих показників співвідношення податків до ВВП, а демографічні зміни впливають на політику та економіку на континенті.

Країни ЄС з найвищими частками людей віком 65+:

Італія — 25,1%;

Німеччина — 23,7%;

Франція — 22,4%.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення рф в Україну посилило демографічні проблеми — скорочення населення, зниження народжуваності, старіння, міграцію. Бізнесу доведеться адаптуватися до ситуації.

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За даними НБУ, кількість працездатного населення скоротилася більш ніж на чверть.

Україна потрапила до ТОП-5 країн з найнижчою пенсією — близько 130−135 євро. Ненабагато випереджає нас Молдова, де середні виплати становлять близько 200 євро. Замикає п’ятірку аутсайдерів Мексика, де середня пенсія дорівнює приблизно 250 євро.

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