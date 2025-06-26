Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за червень — Finance.ua

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за червень Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за червень

25 червня 2025 року завершено фінансування пенсій за червень.

67,8 млрд грн. У червні на пенсійні виплати спрямовано

Нагадаємо, Україна має одну з найнижчих пенсій у Європі. Пенсії значно відрізняються від пенсій у сусідніх країнах як за розміром, так і за рівнем мінімальних виплат.

В Україні середня пенсія становить приблизно 6 300 грн, що еквівалентно близько 132 євро, а мінімальна — близько 60 євро.

У Польщі, яка є найближчим сусідом і однією з найбільших економік регіону, середня пенсія від 2025 року становить близько 2 тис. злотих, що приблизно дорівнює 465 євро.

У Румунії середня пенсія — 2 700 румунських леїв, або приблизно 540 євро, а мінімальна пенсія становить близько 230 євро.

У Молдові середня пенсія становить приблизно 4 407 молдовських леїв, що еквівалентно близько 200 євро.

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