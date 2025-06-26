Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за червень — Finance.ua

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Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за червень

Казна та Політика
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Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за червень
25 червня 2025 року завершено фінансування пенсій за червень.
У червні на пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд грн.
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Нагадаємо, Україна має одну з найнижчих пенсій у Європі. Пенсії значно відрізняються від пенсій у сусідніх країнах як за розміром, так і за рівнем мінімальних виплат.
В Україні середня пенсія становить приблизно 6 300 грн, що еквівалентно близько 132 євро, а мінімальна — близько 60 євро.
У Польщі, яка є найближчим сусідом і однією з найбільших економік регіону, середня пенсія від 2025 року становить близько 2 тис. злотих, що приблизно дорівнює 465 євро.
У Румунії середня пенсія — 2 700 румунських леїв, або приблизно 540 євро, а мінімальна пенсія становить близько 230 євро.
У Молдові середня пенсія становить приблизно 4 407 молдовських леїв, що еквівалентно близько 200 євро.

Життя на мінімумі: що можуть дозволити собі пенсіонери в Україні

За матеріалами:
Finance.ua
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