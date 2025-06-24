Доплата для одиноких пенсіонерів: хто може отримати — Finance.ua
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Доплата для одиноких пенсіонерів: хто може отримати

Особисті фінанси
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Доплата для одиноких пенсіонерів: хто може отримати
Доплата для одиноких пенсіонерів: хто може отримати
Українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Деякі пенсіонери можуть отримати надбавки та доплати до пенсійних виплат. Експерти розповіли, чи має право на доплату пенсіонерка 85 років, яка проживає разом з сином 66 років.

Хто має право на допомогу

Нагадаємо, що одинокі особи, які досягли 80-річного віку і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, мають право на державну соціальну допомогу на догляд. Розмір такої допомоги наразі становить 944,40 гривні.

Який пенсіонер вважається одиноким

Одинокими вважаються особи, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати. При цьому до працездатних відносяться особи, які не досягли пенсійного віку і не мають групи інвалідності.
Якщо ваші діти вже досягли пенсійного віку, то також вважаються непрацездатними і за законом не зобов’язані вас утримувати незалежно від того, проживаєте ви разом чи ні.
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Куди звертатися по доплату

Вказана допомога виплачується у вигляді надбавки до пенсії. Для її призначення треба подати заяву до Пенсійного фонду, у якій зазначити про відсутність працездатних родичів.
До заяви також потрібно додати:
  • висновок лікарської комісії,
  • довідку про склад сім’ї.
За матеріалами:
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