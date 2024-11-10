Приховані витрати при оренді житла в Польщі: що варто врахувати — Finance.ua

Приховані витрати при оренді житла в Польщі: що варто врахувати Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Приховані витрати при оренді житла в Польщі: що варто врахувати

Оренда житла в Польщі може бути вигідною для багатьох, проте варто пам’ятати, що орендна плата не завжди відображає всі витрати, які можуть з’явитися під час проживання.

Про це пише inpoland.

Що варто врахувати при оренді житла у Польщі

Комунальні платежі. Однією з основних прихованих витрат є комунальні платежі, які зазвичай не включені в орендну плату.

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Їх розмір може змінюватися залежно від типу житла, кількості мешканців та індивідуальних витрат.

Для однокімнатної квартири середні витрати на комунальні послуги (електроенергія, вода, газ, опалення) можуть становити від 200 до 500 злотих на місяць.

Тому варто уточнити у власника, які витрати вже враховані в оренду, а які необхідно сплачувати додатково.

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Плата за обслуговування будинку. Багато квартир знаходяться в житлових комплексах, які стягують плату за обслуговування спільних територій.

Це може включати в себе витрати на прибирання, освітлення, обслуговування ліфтів та інші послуги.

Плата за обслуговування може коливатися від 100 до 300 злотих на місяць і також не завжди включена в основну орендну плату.

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Депозит. Більшість орендодавців вимагають депозит у розмірі однієї-двох місячних орендних плат, який повертається після завершення оренди за умови збереження квартири в хорошому стані.

Ця сума є значною і повинна бути врахована у вашому бюджеті.

Страхування майна. Хоча страхування квартири не є обов’язковим, його рекомендується мати (ubezpieczenie mieszkania).

Воно може захистити вас від фінансових втрат у разі пошкодження майна або крадіжки.

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Вартість такої страховки становить 30−100 злотих на рік, залежно від обсягу покриття.

Меблі та техніка. Деякі квартири здаються без меблів та техніки, що може спричинити додаткові витрати на придбання необхідних речей. Вартість меблів може становити від кількох сотень до тисячі злотих.

Інтернет та кабельне телебачення. Витрати на інтернет складають в середньому 50−100 злотих на місяць, а кабельне телебачення — ще 30−60 злотих. Ці витрати також варто врахувати при плануванні бюджету.

Завчасне планування бюджету й облік цих витрат допоможуть уникнути непередбачених фінансових труднощів і забезпечити комфортне проживання.

Довідка Finance.ua:

у 2023 році іноземці придбали в Польщі 14 346 квартир. Більш ніж половину з цієї кількості придбали українці;

українці, які перебувають у Польщі, мають можливість скористатися програмою «єВідновлення»;

у Польщі для купівлі нової квартири потрібно майже 12 річних зарплат.

inpoland За матеріалами:

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