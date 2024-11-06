Скільки коштує орендувати квартиру в різних регіонах та столиці України (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштує орендувати квартиру в різних регіонах та столиці України (інфографіка)

Нерухомість
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Скільки коштує орендувати квартиру в різних регіонах та столиці України (інфографіка)
Скільки коштує орендувати квартиру в різних регіонах та столиці України (інфографіка)
На ринку оренди у жовтні кількість пропозицій житла зростала у всіх областях, окрім Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської та Рівненської областей.
Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA, наданого finance.ua.
Значно більше нових пропозицій порівняно з вереснем з’явилось на Кіровоградщині, Хмельниччині, Дніпровщині та у місті Київ.
Скільки коштує орендувати квартиру в різних регіонах та столиці України (інфографіка)

Ціна

Жовтень приніс ринку оренди незначний спад вартостей у половині областей України, зокрема на Кіровоградщині та Хмельниччині. Та все ж у масштабі всієї країни ціна за оренду зросла.
Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому оголошують 18 218 грн за однокімнатну квартиру.
Скільки коштує орендувати квартиру в різних регіонах та столиці України (інфографіка)
Найнижчі ціни Києва можна знайти у Деснянському районі — в середньому 12 840 грн за однокімнатну квартиру, а найдорожчим районом є Шевченківський з середньою ціною оренди за місяць 22 679 грн.

Регіони

У жовтні користувачі менше шукали житло для оренди порівняно з вереснем.
Найсуттєвіший відтік відбувся в Одеській (-25%) та Волинській (-20%) областях. У межах року інтерес до оренди пожвавився у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях.
Скільки коштує орендувати квартиру в різних регіонах та столиці України (інфографіка)
Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у жовтні в Києві склало 1:4, у Львівській області — 1:15, у Дніпропетровській — 1:10, в Одеській — 1:14, у Харківській — 1:13.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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