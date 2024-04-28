Професійний старт: важливі аспекти працевлаштування підлітків — Finance.ua

Професійний старт: важливі аспекти працевлаштування підлітків Сьогодні 12:37 — Особисті фінанси

Професійний старт: важливі аспекти працевлаштування підлітків, Фото: freepik

Часто підлітки прагнуть раніше стати незалежними, тому шукають підробіток. В основному, це відбувається у літній період, коли вони вільні від навчання. Однак працевлаштування неповнолітніх в Україні має ряд виключень та обмежень, пише РБК-Україна.

Де підлітки шукають роботу

Неповнолітні, зазвичай, шукають легкий підробіток. Вони можуть роздавати листівки, доглядати за домашніми улюбленцями власників, які у від'їзді.

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Не менш популярними серед підлітків є робота операторами у call-центрі, догляд за молодшими дітьми або ж праця кур'єрами та офіціантами.

Свою роботу підліток може знайти на популярних в Україні майданчиках з працевлаштування, таких як OLX, Work.ua, Rabota.ua.

З якого віку можна працювати

В Україні підлітки можуть розпочинати працювати від 14 років, проте існують певні обмеження.

До 15 років вони можуть працювати лише у час, коли немає навчання, та лише на легких роботах.

Згідно з Кодексом законів про працю, підлітки можуть працевлаштовуватися від 16 років.

З 15 років вони можуть працювати за умови згоди одного з батьків.

Підлітки можуть працювати лише скорочений робочий час:

16−18 років — до 36 годин на тиждень;

15−16 років — до 24 годин на тиждень;

учні 14−15 років (під час канікул) — до 24 годин на тиждень.

Під час навчального року максимальна тривалість робочого часу неповнолітнього удвічі менша:

16−18 років — до 18 годин на тиждень;

15−16 років — до 12 годин на тиждень;

14−15 років — до 12 годин на тиждень.

Особливості працевлаштування неповнолітніх

У Кодексі законів про працю України вказано, що трудові договори з неповнолітніми обов’язково укладаються письмово.

Роботодавець повинен надіслати повідомлення про прийняття неповнолітнього на роботу до органу ДФС.

Для підлітків не передбачено випробувального строку, але якщо це їх перша робота, роботодавець повинен протягом 5 днів після прийняття на роботу завести для неповнолітнього трудову книжку.

Головна умова — проходження попереднього медичного огляду.

До 21 року особи повинні проходити щорічний медичний огляд. Організовувати та фінансувати попередній та періодичні обов’язкові медичні огляди неповнолітніх працівників має роботодавець.

Оплата праці неповнолітніх

Хоча підлітки працюють менше, проте заробітну плату отримують як дорослі при повній тривалості робочого часу.

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Неповнолітні, які працюють у вільний від навчання час, отримують оплату праці пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку. Підприємства можуть також надавати учням доплати до заробітної плати.

Зазначається, щороку підлітки мають відпочивати не менше 31 календарного дня.

Неповнолітні мають право на відпустку у будь-який зручний для них час і у повному обсязі. Вони не зобов’язані відпрацьовувати пів року безперервної роботи.

Також учні й студенти можуть отримувати додаткові оплачувані відпустки для складання іспитів, так само як і інші працівники.

Де заборонено працювати неповнолітнім

Робота з небезпечними та шкідливими умовами праці заборонена для підлітків.

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Їх не можна залучати до нічних, з 22:00 до 6:00, понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.

Зокрема це:

під землею;

на теплових і атомних електростанціях;

на нафто- та газовидобувних підприємствах;

інших роботах, які затверджені переліком тяжких робіт.

До повноліття робітники не можуть переміщувати та підіймати речі вагою більше граничних норм.

Також вантажна робота обмежується за часом — не більше однієї третини робочого часу. Тобто, якщо неповнолітній працює 7 годин на день, то вантажна робота не повинна тривати більше 2,3 години.

Звільнення підлітка

У випадку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, необхідна згода районної (міської) служби у справах дітей.

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Однак існують винятки: якщо підприємство ліквідується, скорочує штат, працівник не відповідає вимогам роботи або робота шкодить його здоров’ю, то неповнолітнього можуть звільнити без згоди служби.

Також батьки, усиновителі або держоргани можуть вимагати розірвання договору, якщо робота шкодить здоров’ю дитини.

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