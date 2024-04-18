ШІ відбирає роботу у перекладачів та ілюстраторів: результати опитування у Великій Британії — Finance.ua

ШІ відбирає роботу у перекладачів та ілюстраторів: результати опитування у Великій Британії Сьогодні 18:30 — Технології&Авто

ШІ відбирає роботу у перекладачів та ілюстраторів: результати опитування у Великій Британії

У Великій Британії провели опитування серед письменників, перекладачів та журналістів щодо генеративного ШІ та його впливу на їх роботу. Згідно з результатами, чверть опитаних ілюстраторів (26%) і понад третина перекладачів (36%) вже втратили роботу.

Про це йдеться у результатах опитування.

Опитування провела в січні найбільша британська профспілка письменників, ілюстраторів і перекладачів Товариство авторів (The Society of Authors (SoA)).

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Тоді вдалося отримали 787 відповідей. Серед респондентів були письменники художньої та нон-фікшн літератури, сценаристи, поети та журналісти, а також ілюстратори та перекладачі.

Організація зазначає, що результати демонструють не лише невизначеність щодо майбутньої ролі генеративного ШІ в професії, а й вплив, який він уже має на кар'єру та засоби до існування.

Згідно з результатами, приблизно кожен п’ятий респондент (22%) заявив, що використовував ШІ у своїй роботі: це 1 з 10 ілюстраторів (12%), третина перекладачів (37%), п’ята частина авторів художньої літератури (20%) і близько чверті авторів нехудожньої літератури (25%).

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Частина (31%) використовували ШІ для пошуку ідей, а частина зауважили, що робили це на прохання замовника чи видавця.

Разом з тим чверть ілюстраторів (26%) і понад третина перекладачів (36%) вже втратили роботу через генеративний ШІ. А дохід понад третини ілюстраторів (37%) і понад четверті перекладачів (43%) значно зменшився.

Майже дві третини авторів художньої літератури (65%) і більша частина авторів нехудожньої літератури (57%) вважають, що ШІ негативно вплине на майбутнє їх професії, а серед перекладачів (77%) та ілюстраторів (78%) ця думка ще популярніша.

Понад 86% серед респондентів стурбовані тим, що використання ШІ знецінює творчу працю людини. Вони турбуються, що технологія може повністю замінити людей-творців, а також, що це призведе до зниження якості та різноманітності в креативних індустріях.

Переважна більшість закликали до прозорості з боку розробників, крім того, вони хочуть отримувати компенсацію при використанні творів, а також етичних підходів як до розробки генеративних систем ШІ, так і при їх використанні. Майже 90% вважають, що необхідно вказувати, що контент створювався за допомогою генеративних інструментів, оскільки споживачі заслуговують на чесність.

«ШІ може бути потужним і корисним інструментом, але він має дотримуватися етичних норм і авторського права. Генеративний штучний інтелект повинен залишатися інструментом для підтримки й вдосконалення творчої роботи, створеної людьми, а не її дешевою альтернативою», — зазначила голова Creators' Rights Alliance й колишня виконавча директорка SoA Нікола Соломон.

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