Рада встановила додаткові підстави для звільнення з роботи на стратегічних об'єктах — Finance.ua

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Рада встановила додаткові підстави для звільнення з роботи на стратегічних об'єктах

Казна та Політика
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Рада встановила додаткові підстави для звільнення з роботи на стратегічних об'єктах
Рада встановила додаткові підстави для звільнення з роботи на стратегічних об'єктах
Верховна Рада України встановила додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Як повідомила співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко в Telegram, за законопроєкт № 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань загалом проголосували 234 народні депутати.
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Згідно із законопроєктом, новою підставою для розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця є дії або бездіяльність працівника, який працює на об'єктах стратегічного значення та/або об'єктах критичної інфраструктури і які сприяють державі-агресору.
Підставою для звільнення також відтепер є невиконання працівником правил внутрішнього трудового розпорядку.
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За матеріалами:
НВ
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