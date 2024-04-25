Рада встановила додаткові підстави для звільнення з роботи на стратегічних об'єктах — Finance.ua

Рада встановила додаткові підстави для звільнення з роботи на стратегічних об'єктах Сьогодні 17:19 — Казна та Політика

Рада встановила додаткові підстави для звільнення з роботи на стратегічних об'єктах

Верховна Рада України встановила додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Як повідомила співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко в Telegram , за законопроєкт № 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань загалом проголосували 234 народні депутати.

Згідно із законопроєктом, новою підставою для розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця є дії або бездіяльність працівника, який працює на об'єктах стратегічного значення та/або об'єктах критичної інфраструктури і які сприяють державі-агресору.

Підставою для звільнення також відтепер є невиконання працівником правил внутрішнього трудового розпорядку.

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