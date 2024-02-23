Португалія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Португалія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця року

Світ
38
Португалія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця року
Португалія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця року
Влада Португалії прийняла рішення продовжити термін дії дозволів на тимчасовий захист для українських біженців.
Про це повідомляє офіційний портал уряду країни.
Зазначається, що термін дії механізму продовжили до кінця цього року, хоч Єврокомісія пропонувала пролонгувати тимчасовий захист до березня 2025 року.
Інші подробиці свого рішення португальський уряд не розкрив.
Читайте також
Нагадаємо, вчора тимчасовий захист для українців продовжили Словаччина та Литва. Обидві країни погодилися з рекомендаціями ЄК та продовжили механізм до березня.
Також президент Польщі Анджей Дуда підписав указ про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді стверджує, що до 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.