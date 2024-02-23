Португалія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця року — Finance.ua

Португалія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця року Сьогодні 17:19 — Світ

Португалія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця року

Влада Португалії прийняла рішення продовжити термін дії дозволів на тимчасовий захист для українських біженців.

Про це повідомляє офіційний портал уряду країни.

Зазначається, що термін дії механізму продовжили до кінця цього року, хоч Єврокомісія пропонувала пролонгувати тимчасовий захист до березня 2025 року.

Інші подробиці свого рішення португальський уряд не розкрив.

Читайте також Більше половини українських біженців планують залишитися у Чехії — опитування

Нагадаємо, вчора тимчасовий захист для українців продовжили Словаччина та Литва . Обидві країни погодилися з рекомендаціями ЄК та продовжили механізм до березня.

Також президент Польщі Анджей Дуда підписав указ про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді стверджує , що до 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.