Словаччина продовжила ще на рік тимчасовий захист для українців — Finance.ua

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Словаччина продовжила ще на рік тимчасовий захист для українців

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Словаччина продовжила ще на рік тимчасовий захист для українців
Словаччина продовжила ще на рік тимчасовий захист для українців
Словаччина продовжила до 4 березня 2025 року термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українців, які через розв’язану росією війну вимушено переїхали до республіки.
Відповідну постанову уряд Словаччини погодив 21 лютого, передає SME.
Це зроблено відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року.
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Українці можуть оновити документ через електронні служби Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.
Статус тимчасового притулку дозволяє воєнним біженцям працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школу, мати доступ до медичної допомоги та житла, дає право на матеріальну допомогу в разі потреби.
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Нагадаємо, відповідно до останнього випуску звіту, опублікованого Європейською комісією, Росток у Німеччині посідає перше місце з найвищими показниками задоволеності роботою серед респондентів, бо 85 відсотків із них мають позитивні враження від роботи в цьому німецькому місті.
У той час як міста Німеччини, Швейцарії, Данії, Австрії, Чехії та Словаччини мали вищий рівень задоволеності, міста Греції, Італії, Угорщини та Іспанії отримали нижчі бали.

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За матеріалами:
Укрінформ
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