Відновити посвідчення водія тепер можна у Словаччині — Finance.ua

Відновити посвідчення водія тепер можна у Словаччині Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Відновити посвідчення водія тепер можна у Словаччині

З 30 листопада українці мають можливість відновлювати водійське посвідчення у Братиславі. Вона стала восьмою країною, де українцям доступний даний сервіс.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Відтепер наші співгромадяни мають можливість відновлювати посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням і в Словаччині. До цього кермувальникам був доступний виключно обмін цих документів», — сказано в повідомленні.

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Відновлення посвідчення водія здійснюється у місті Братислава. Адреса розташування «Паспортного сервісу»: ТЦ Ніви -1 поверх , територія автостанції (Mlynské nivy 5A, 821 09).

Обслуговування громадян відбувається за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів. Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс».

Обслуговування здійснюється як за живою, так і за електронною чергою

Для відновлення посвідчення водія необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

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Після того як особа подала документи, її фотографують, створюють та надсилають заявку до сервісного центру МВС в Україні. У разі схвалення, замовник отримує готове посвідчення водія.

Графік роботи «Паспортного сервісу» у Братиславі для обміну посвідчення водія: вівторок-п'ятниця: 10:00−17:00, субота: 10:00−15:30, неділя та понеділок — вихідні.

Довідка Finance.ua:

обмін та відновлення посвідчення водія для українців доступний у Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії, Італії та Туреччині.

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