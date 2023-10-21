Вартість квартир у Словаччині за рік знизилася — Finance.ua
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Вартість квартир у Словаччині за рік знизилася

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Вартість квартир у Словаччині за рік знизилася
Вартість квартир у Словаччині за рік знизилася, Фото: respect.kharkov.ua
Ціни квартир у Словаччині значно знизилися за минулі дванадцять місяців. Найбільш помітним падіння вартості виявилося в Братиславі - там ціна об'єктів зменшилася на десятки тисяч євро, наголошується у дослідженні порталу nehutelnosti.sk.
Наприклад, середня вартість двокімнатних квартир у братиславському районі Ружинів за рік знизилася з 212 до 187 тис. євро, трикімнатних — з 263 до 230 тис. євро. Зниження становило 25 та 33 тис. євро відповідно, або близько 12%.
Найсильніше подешевшали двокімнатні квартири в Банська-Бистриці та трикімнатні квартири у братиславському районі Нове-Мєсто — зниження становило близько 24% та 17% відповідно. У деяких частинах країни падіння цін виявилося не таким значним: наприклад, вони знизилися всього на 1% у центрі Кошице.
Єдиним районом, де було зафіксовано підвищення цін на квартири, стала центральна частина Братислави. У ній майже одразу на 17% зросла середня вартість трикімнатних квартир.
За матеріалами:
uamedia
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