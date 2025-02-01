Популярність державних електронних послуг: що змінилося — Finance.ua

Популярність державних електронних послуг: що змінилося Сьогодні 17:09

Популярність державних електронних послуг: що змінилося

Частка громадян, які позитивно оцінюють отримання державних електронних послуг, за рік зросла на 5% і досягла 84%. У 2023 році тих, хто вважав свій досвід користування е-послугами радше або дуже позитивним, було 78,5%.

Про це свідчать результати щорічного всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Скільки українців користуються державними е-послугами

Опитування показало, що більшість українців активно використовують державні електронні послуги.

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У 2024 році 55% громадян користувалися державними електронними послугами, тоді як у 2023 році цей показник складав 64%.

Водночас кількість людей, які не зверталися до е-сервісів, зросла з 33% до 42%.

Причини зниження користування

Фахівці КМІС пояснюють зниження рівня користування всіма державними послугами задоволеністю відповідних потреб громадян, адже деякі послуги надають лише раз або автоматично, звиканням людей до електронних послуг та «нормалізацією» рівня користування після попереднього підвищеного інтересу до них.

Зазначається, що зниження у користуванні держпослугами є системним і не концентрується на окремих групах людей чи послугах.

Найбільш популярні послуги

Водночас задоволеність громадян отриманням е-послуг зросла до 84% опитаних (у 2023-му — 78,5%).

Серед найбільш популярних послуг:

«Дія» (нею скористалися 42% респондентів);

сервіси щодо особистого транспорту (15%);

отримання інформації з реєстрів (13%);

пенсійного забезпечення (10%);

отримання паспортів чи інших сервісів від Державної міграційної служби (10%).

У середньому українці протягом 2024 року скористалися 2,5 електронного сервісу.

Портрет користувачів

Найбільш активні користувачі державних електронних послуг в Україні — чоловіки молодшого віку, з вищим рівнем освіти та достатку, які мешкають у більших населених пунктах. Ці дані за рік не змінилися.

Серед основних причин, чому українці не користувалися державними е-послугами протягом року, назвали відсутність потреби (67%), брак навичок (44%), недовіру до електронних сервісів (26%), незнання, що послуга доступна онлайн (25%), та відсутність пристрою з підключенням до інтернету (19%).

Перелік головних причин некористування е-послугами за рік залишився незмінним.

Рівень користування інтернетом в Україні

У 2024 році регулярно користувалися інтернетом 78% українців (80% у 2023-му).

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Ще 12% користувалися нерегулярно (дві-три години та менше на тиждень), у 2023-му — 11%. Не користувалися інтернетом узагалі 10% респондентів (рівень не змінився за рік).

Найрідше користуються інтернетом в Україні люди старшого віку: 48% роблять це щодня, тоді як 31% узагалі не користується.

Водночас показник щоденного користування інтернетом серед респондентів у віці до 30 років становить 94%.

Довідка Finance.ua:

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Через кібератаку з боку росії було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Загалом не працювали понад 60 держреєстрів;

наразі реєстри Мін’юсту повністю відновили роботу після кібератаки.

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