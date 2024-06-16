Покупка товарів: який спосіб оплати підштовхує більше витрачатися — Finance.ua

Покупка товарів: який спосіб оплати підштовхує більше витрачатися Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Покупка товарів: який спосіб оплати підштовхує більше витрачатися

Австралійські дослідники провели аналіз, щоб зʼясувати, як різні способи оплати впливають на витрати споживачів. Вони дізналися, що оплата картками часто спричиняє збільшення витрат. Вчені також визначили умови, за яких цей ефект проявляється найбільше.

Про це пише Journal of Retailing.

Ефект безготівкових розрахунків

Вже відомо, що оплата карткою може спонукати до більших витрат, це вивчається вже багато років і навіть отримало назву «ефект безготівкових розрахунків».

Ефект привертає особливу увагу, адже пластикові картки стають невіддільною частиною повсякденного життя.

Велика кількість людей носять із собою лише картки або користуються мобільними банківськими додатками, що може призвести до зменшення «ефекту безготівкових розрахунків» через більшу звичність до таких методів оплати.

Проте дослідження в цій області тривають і поки що дають суперечливі результати.

Спосіб оплати має значення

Вчені з університетів Аделаїди та Мельбурна вирішили провести комплексний аналіз, щоб отримати повну картину. Для метааналізу було використано 71 дослідження з 17 країн, що охоплюють дані понад 11 тисяч учасників.

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Результати показали, що безготівкові розрахунки дійсно збільшують витрати споживачів. Тому дослідники рекомендують завжди мати при собі готівку, щоб краще контролювати свої фінанси.

Використання готівки робить процес покупки більш помітним, адже люди фізично перераховують і передають гроші продавцю.

Ефект безготівкових розрахунків не завжди є очевидним. Він особливо помітний при купівлі статусних товарів, таких як ювелірні вироби, що відображає демонстративну поведінку.

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При здійсненні пожертвувань або виплаті чайових ефекту не спостерігається. Також дослідження показало, що із часом люди адаптуються до безготівкових розрахунків і починають більш ефективно контролювати свої витрати.

Нагадаємо, Національний банк планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт.

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