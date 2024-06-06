Ліміти на переказ коштів на картки вб’ють волонтерський рух, — Разумков Сьогодні 14:37 — Фінтех і Картки

Ліміти на переказ коштів на картки вб’ють волонтерський рух, — Разумков

Колишній голова Верховної Ради, очільник міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков переконаний , що запровадження обмежень на карткові перекази фізичних осіб вб'є волонтерський рух.

«Щодо з волонтерів, то відповідне рішення взагалі їх вб'є, тому що перерахування один одному на закупівлю або збирання грошей призведе фактично до блокування рахунків, тому що там точно більше тридцяти транзакцій на місяць і більше ста тисяч. Тобто це буде ще одна велика проблема», — так Разумков прокоментував запровадження обмежень на карткові перекази.

Він назвав нежиттєздатним рішення про ліміти на картки у тому варіанті, який пропонується.

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«Наступна велика проблема — це намагання піти в тінь (через обмеження на перекази), тобто зняття грошей з рахунків і фактично повернення до кешу, який не обліковується, який не контролюється, з якого не будуть сплачуватись податки і таким чином ми взагалі заганяємо ту невелику частину ще білої або сірої економіки, яка є сьогодні, в тінь», — додав він.

Як повідомлялось раніше, депутат Верховної Ради від фракції «Європейська солідарність», член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна вважає, що запровадження обмежень на карткові перекази фізичних осіб негативно вплине на можливості кожного громадянина.

Депутатка від «Слуги народу», заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк також вважає, що нові ліміти Національного банку щодо транзакцій між фізособами можуть негативно вплинути на донати для Збройних сил України.

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