Карткові шахраї обкрадають українців через інтернет — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Карткові шахраї обкрадають українців через інтернет

67
Карткові шахраї обкрадають українців через інтернет
Карткові шахраї обкрадають українців через інтернет
Соціальна інженерія залишається найбільш розповсюдженим методом шахрайства в Україні, обсяги якого суттєво зросли в 2023 році.
Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час круглого столу на тему «Шахрайство на фінансовому ринку: нові методи та інструменти протидії злочинцям».
«Переважна більшість шахрайських випадків і 80% від суми втрат в 2023 році відбулася через розголошення особистих даних клієнта. Соціальна інженерія залишається найбільш розповсюдженим методом шахрайства в Україні», — розповів Шабан.

Шахраї переходять в інтернет

За його словами, майже все шахрайство відбувається в інтернеті.
«Сильний зсув пішов у шахрайство через мережу „Інтернет“ — 83% від загальної кількості. Лише 17% втрат за картками через фізичні пристрої - POS-термінали, банкомати, пристрої самообслуговування. Зросла і сума однієї незаконної операції в інтернеті - на 30%. Вона перевищує 3100 грн, притому що в 2022 році вона становила 2400 грн», — зазначив Шабан.

Читайте також: Шахрайство під час війни: схеми, що діють зараз

Обман потенційної жертви — це світовий тренд.
«За останні п’ять років частка соціальної інженерії у світі зросла десь з 70% до понад 95%», — повідомив директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА Олександр Карпов.

Українці все більше «ведуться» на шахраїв

«Соціальна інженерія є одним із мейнстрімів. Вона дедалі більше переходить від отримання персональних конфіденційних даних в рамках лендінгу до мотивування жертви самостійно зробити переказ. Те що ми називаємо „self fraud“. Коли жертва сама здійснює платіж через довірений канал — через свій банкінг», — повідомив директор з моніторингу та протидії шахрайству Сенс Банку Юрій Хмеленко.
Через це обсяги шахрайських операцій зростають.
Читайте також
«Ми бачимо зростання кількості шахрайства на 30−40% до попереднього року. Для боротьби з шахрайством є спеціальний відділ, який потребує кваліфікованих фахівців. Ми навчаємо їх даній функціональності», — розповів начальник управління інформаційної безпеки Банку Кредит Дніпро Олександр Кладько.
Нацбанк фіксує суттєве зростання шахрайства.
«Минулого року ми помітили суттєвий сплеск: кількість незаконних дій за платіжними картками, по яким були збитки, зросла на чверть — до 272 тис. операцій. Збитки виросли ще більше — на 73%. Сума втрат українців, бізнесу і банків від платіжного шахрайства становила 833 млн грн. Середня сума незаконної операції зросла на 39% і перевищила 3000 грн», — повідомив Олексій Шабан.
Правоохоронці отримали скарг на більшу суму. За словами Карпова, йдеться про суму на 4 млрд грн.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.