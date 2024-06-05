Карткові шахраї обкрадають українців через інтернет — Finance.ua

Карткові шахраї обкрадають українців через інтернет Сьогодні 09:38

Карткові шахраї обкрадають українців через інтернет

Соціальна інженерія залишається найбільш розповсюдженим методом шахрайства в Україні, обсяги якого суттєво зросли в 2023 році.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час круглого столу на тему «Шахрайство на фінансовому ринку: нові методи та інструменти протидії злочинцям».

«Переважна більшість шахрайських випадків і 80% від суми втрат в 2023 році відбулася через розголошення особистих даних клієнта. Соціальна інженерія залишається найбільш розповсюдженим методом шахрайства в Україні», — розповів Шабан.

Шахраї переходять в інтернет

За його словами, майже все шахрайство відбувається в інтернеті.

«Сильний зсув пішов у шахрайство через мережу „Інтернет“ — 83% від загальної кількості. Лише 17% втрат за картками через фізичні пристрої - POS-термінали, банкомати, пристрої самообслуговування. Зросла і сума однієї незаконної операції в інтернеті - на 30%. Вона перевищує 3100 грн, притому що в 2022 році вона становила 2400 грн», — зазначив Шабан.

Обман потенційної жертви — це світовий тренд.

«За останні п’ять років частка соціальної інженерії у світі зросла десь з 70% до понад 95%», — повідомив директор Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА Олександр Карпов.

Українці все більше «ведуться» на шахраїв

«Соціальна інженерія є одним із мейнстрімів. Вона дедалі більше переходить від отримання персональних конфіденційних даних в рамках лендінгу до мотивування жертви самостійно зробити переказ. Те що ми називаємо „self fraud“. Коли жертва сама здійснює платіж через довірений канал — через свій банкінг», — повідомив директор з моніторингу та протидії шахрайству Сенс Банку Юрій Хмеленко.

Через це обсяги шахрайських операцій зростають.

«Ми бачимо зростання кількості шахрайства на 30−40% до попереднього року. Для боротьби з шахрайством є спеціальний відділ, який потребує кваліфікованих фахівців. Ми навчаємо їх даній функціональності», — розповів начальник управління інформаційної безпеки Банку Кредит Дніпро Олександр Кладько.

Нацбанк фіксує суттєве зростання шахрайства.

«Минулого року ми помітили суттєвий сплеск: кількість незаконних дій за платіжними картками, по яким були збитки, зросла на чверть — до 272 тис. операцій. Збитки виросли ще більше — на 73%. Сума втрат українців, бізнесу і банків від платіжного шахрайства становила 833 млн грн. Середня сума незаконної операції зросла на 39% і перевищила 3000 грн», — повідомив Олексій Шабан.

Правоохоронці отримали скарг на більшу суму. За словами Карпова, йдеться про суму на 4 млрд грн.

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