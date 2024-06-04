«Інвестиції» у криптовалюту: поліція викрила мережу шахрайських колцентрів — Finance.ua

«Інвестиції» у криптовалюту: поліція викрила мережу шахрайських колцентрів Сьогодні 11:32 — Кримінал

«Інвестиції» у криптовалюту: поліція викрила мережу шахрайських колцентрів, Фото: www.npu.gov.ua

Національна поліція викрила мережу шахрайських колцентрів, учасники якої під приводом інвестування у криптовалюту ошукували громадян України, Молдови, Казахстану та країн Європейського Союзу.

«Викрили протиправну діяльність злочинної організації, що діяла під контролем „вора в законі“. Організували її діяльність та налагодили роботу мережі шахрайських колцентрів 49-річний та 51-річний уродженці Грузії. Маючи авторитет у кримінальних колах, фігуранти залучили до протиправної діяльності ще 12 громадян», — сказано в повідомленні.

Як працювали шахраї

Кожен зі спільників відповідав за власний ввірений йому напрямок:

розробка шахрайського плану;

підбір персоналу та надання їм особистої інформації «клієнтів»;

забезпечення прикриття «бізнесу»;

розподіл отриманих коштів між учасниками угруповання.

«Частина з них йшла на поповнення „злочинного общака“», — додали в поліції.

Фото: www.npu.gov.ua

Оператори колцентрів телефонували особам і, представляючись співробітниками фондових бірж, пропонували потенційним жертвам вкласти особисті кошти в криптовалюту. Використовуючи психологічні прийоми, запевняли громадян в отриманні інвестиційного прибутку. Після чого потерпілі переказували гроші на електронні гаманці та банківські картки

Скільки людей постраждали

За такою схемою шахраї ошукали громадян України, Молдови, Казахстану та Європейського Союзу на кілька мільйонів гривень.

Наразі встановлюється кількість постраждалих та остаточна сума завданих збитків.

Фото: www.npu.gov.ua

Покарання

Правоохоронці провели майже 40 обшуків за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів на території Києва та області та затримали 14 осіб — лідерів учасників злочинної організації.

Залежно від участі кожного із фігурантів, їм повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За результатами обшуків слідчі вилучили 12 автівок преміум-класу, серед яких Mercedes, Porsche, BMW, 136 одиниць комп’ютерної техніки, 951 сім-карту, 455 стартових пакетів, чорнові записи, а також 64 500 доларів, понад 311 000 гривень, 4 600 євро.

Фото: www.npu.gov.ua

Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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