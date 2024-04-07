Перспективи та завдання: що чекає небанківський фінансовий ринок у 2024 році — Finance.ua
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Перспективи та завдання: що чекає небанківський фінансовий ринок у 2024 році

Казна та Політика
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Перспективи та завдання: що чекає небанківський фінансовий ринок у 2024 році
Перспективи та завдання: що чекає небанківський фінансовий ринок у 2024 році
За даними щоквартального Огляду Національного банку України, у ІV кварталі 2023 року значно зросли обсяги послуг страховиків життя, проте обсяги активів інших фінустанов та основних фінансових послуг упродовж кварталу зменшилися.
Про це йдеться на сайті регулятора.
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Страхові компанії

Обсяг активів ризикових страховиків залишився фактично незмінним. Активи страховиків життя зросли на 4% за квартал і на 17% упродовж року.
Премії зі страхування життя значно зросли як за квартал, так і протягом року: на 22% та 19% відповідно.
Лідерство за обсягом страхових премій серед інших ризикових видів зберегли автомобільні види страхування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка»). Загалом сектор був прибутковим.
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Кредитні спілки

Обсяг активів кредитних спілок у ІV кварталі дещо зріс, водночас в цілому за рік скоротився на 2%.
Заявлена середня частка простроченої більш як на 90 днів основної суми кредитів знизилася за квартал на 2 в. п. до 26%.
Попри операційну неефективність, кредитні спілки отримали помірний прибуток за рахунок зниження резервів під кредитні збитки.
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Зміни до законодавства про мікрокредитування та приєднання фінансових компаній і кредитних спілок до учасників Кредитного реєстру сприятимуть більш виваженому кредитуванню.
Страховики проведуть «пілотний проєкт» оцінки якості активів — додатковий аудиторський звіт має бути наданий до 30 червня 2024 року.
Триває перехідний період для приведення учасниками ринку своєї діяльності до вимог оновленого законодавства для небанківських фінустанов. Їхнє дотримання — запорука стійкості та подальшого розвитку ринку.
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Нагадаємо, другий квартал поспіль фінкомпанії нарощували кредитування. Обсяг наданих кредитів у IV кварталі зріс на 10,7% завдяки новим кредитам бізнесу та населенню.
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