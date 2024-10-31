Dragon Capital: альтернативний сценарій на 2025 рік (ситуація на валютному ринку, демографія) — Finance.ua

Dragon Capital: альтернативний сценарій на 2025 рік (ситуація на валютному ринку, демографія) Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Dragon Capital: альтернативний сценарій на 2025 рік (ситуація на валютному ринку, демографія)

Оскільки результати виборів в США можуть суттєво вплинути на геополітичну розстановку сил, зростає вірогідність сценарію, в якому інтенсивність бойових дій суттєво знизиться або припиниться, принаймні тимчасово.

Про це пише Dragon Capital в своєму прогнозі, наданому finance.ua.

«Моделювання розвитку економіки за такого сценарію припускає, що бойові дії призупиняться в кінці 2024 року або на початку 2025 року, проте без формального підписання мирової угоди ризик повторної ескалації залишатиметься високим», — йдеться в повідомленні компанії.

За таких припущень Україна зможе скоротити чисельність сил оброни та військові витрати, проте про повернення до довоєнних показників не йдеться, адже країна буде змушена підтримувати високу бойову готовність і акумулювати зброю на випадок повторної ескалації.

Досвід інших країн

Спираючись на досвід інших країн, які функціонують в умовах загрози військового вторгнення, таких як Ізраїль та Тайвань, оцінюється, що чисельність сил оборони може знизитись приблизно до 700 тис осіб або 2,2% від наявного населення.

А видатки на оборону скоротитись майже в два рази порівняно з базовим сценарієм до $30 млрд або 15% від ВВП.

Водночас завдяки пакету ERA уряд не матиме суттєвих фінансових обмежень і зможе збільшити невійськові видатки, зокрема соціальні і капітальні. Однак, зростання невійськових видатків у 2025 році буде помірним, частково через обмежену здатність впроваджувати великі проекти відновлення протягом короткого терміну, частково через вимоги МВФ, який буде наполягати на виваженій фіскальній політиці.

Про дефіцит бюджету

Таким чином, ми оцінюємо, що дефіцит бюджету в альтернативному сценарії скоротиться до 12−15% ВВП ($25−30 млрд), а показник борг/ВВП знизиться до 85−88%.

«Ми вважаємо, що темпи зростання економіки можуть прискоритись на 5−7% р/р у 2025 році, в першу чергу за рахунок покращення споживчих настроїв, часткового повернення вимушених мігрантів та активізації інвестицій, тоді як відновлення експорту буде незначним через втрату продуктивних активів (в першу чергу в металургії та с/г)» — зазначили в Dragon Capital.

Демографічна структура

Спираючись на результат останніх опитувань, ми оцінюємо, що 1,0−1,4 млн вимушених переселенців можуть повернутись до України в 2025 році за умови затухання бойових дій і припинення ракетно/дронових атак.

Проте зважаючи на демографічну структуру вимушених переселенців за кордоном, тільки 0,3−0,4 млн стануть учасниками ринку праці.

Тож дефіцит робочої сили залишиться суттєвим і разом з фактичним згортанням фіскального стимулу буде обмежувати темпи економічного відновлення.

Ситуація на валютному ринку

Через втрачені експортні потужності і високу потребу в імпорті зовнішньо-торгівельний дефіцит залишиться високим, але ситуація на валютному ринку покращиться завдяки зменшенню витрат вимушених переселенців за кордоном та відтоку капіталу іншими каналами.

Збереження макроекономічної стабільності і зниження інфляції, ймовірно, залишаться основними пріоритетами НБУ.

Оскільки швидше економічне відновлення буде супроводжуватись вищою інфляцією, порівняно з базовим сценарієм, Нацбанк буде підтримувати жорсткіший стан монетарної політики, в першу чергу через канал процентної ставки.

«Проте контрольоване послаблення гривні, ймовірно, продовжиться, а його темпи будуть залежати від динаміки відтоку капіталу. В будь-якому випадку, НБУ матиме достатньо ресурсів, щоб не допустити різких змін валютного курсу», - заначили в прогнозі.

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