Виторг від експорту м’яса птиці за 9 місяців зріс на 17% — Finance.ua
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Виторг від експорту м’яса птиці за 9 місяців зріс на 17%

Казна та Політика
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Протягом січня-вересня 2024 року Україна експортувала 335,2 тис. тонн м’яса та їстівних субпродуктів птиці — на 3,5% більше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
У грошовому еквіваленті експорт за три квартали цього року зріс на 17% проти аналогічного періоду 2023 року і сягнув $709,5 млн.
Головними покупцями цієї продукції за дев’ять місяців 2024 року були Нідерланди (22,6%), Саудівська Аравія (16,5%) та Словаччина (9,1%).
За матеріалами:
agrotimes.ua
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