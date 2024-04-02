Скільки коштів вдалося отримати від продажу ОВДП за 2024 рік — статистика НБУ Сьогодні 14:24 — Фондовий ринок

Скільки коштів вдалося отримати від продажу ОВДП за 2024 рік — статистика НБУ

З початку 2024 року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 120 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 938 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє Національний банк України.

«Упродовж трьох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 69 024,6 млн грн, $763,6 млн та 514,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 26 122,9 млн грн, $810,9 млн та 555,5 млн євро», — сказано в повідомленні.

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Протягом січня — березня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 39 250,9 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в березні - на 19 132,8 млн грн в еквіваленті.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 березня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 623 200,3 млн грн, $6 380,9 млн та 2 227,3 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 455 494,7 млн грн, $6 946,5 млн та 1 806,1 млн євро.

Статистика стосовно військових ОВДП

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 квітня 2024 року він становив:

50 920,6 млн грн, або 27,0% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 березня — 51 886,9 млн грн, або 29,2%);

$1 340,6 млн, або 57,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 березня — $1 187,3 млн, або 51,6%);

109,9 млн євро, або 18,2% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 березня -106,2 млн євро або 17,5%).

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Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 квітня 2024 року становив 107,8 млрд грн в еквіваленті порівняно з 48,0 млрд грн в еквіваленті на 1 квітня 2023 року — зростання більше ніж у 2,2 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 квітня 2024 року становив 14 607,4 млн грн, $23,6 млн та 0,1 млн євро, збільшившись за рік (порівняно з 01.04.2023) більше ніж удвічі.

Міністерство фінансів у березні 2024 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 15 933,4 млн грн та $262,4 млн.

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