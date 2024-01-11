Що буде зі ставками за ОВДП: в ICU дали прогноз на першу половину 2024 року — Finance.ua

Що буде зі ставками за ОВДП: в ICU дали прогноз на першу половину 2024 року Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Що буде зі ставками за ОВДП: в ICU дали прогноз на першу половину 2024 року

Найближчі місяці не відбудеться помітного зниження ставок за ОВДП, тому що цей тренд вже відіграв у другому півріччі 2023-го у відповідь на поступове зниження облікової ставки НБУ.

Про це в коментарі Delo.ua розповів голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

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Тож аналітик очікує, що до кінця 2024-го ставки за ОВДП складатимуть:

близько 15,5% - для коротких випусків до 12 місяців,

17−17,5% - для довших паперів.

Для порівняння: на початку 2023 року ставки за довгими ОВДП знаходилися на рівні 19−21%.

В ICU вважають, що у січні-лютому може бути невелика корекція ставок у відповідь на зниження облікової ставки НБУ у грудні, але у подальшому падіння дохідності ОВДП призупиниться аж до другої половини 2024 року.

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У минулому році через різке сповільнення інфляції у 2023-му НБУ поступово знижував облікову ставку, дійшовши з 25% до 15%. Тож Ваврищук каже, що найближчим часом в регулятора вже мало можливостей для подальшого зниження ставки.

«НБУ буде залишатися консервативним у своїх рішеннях та не робитиме нових кроків принаймні до другої половини 2024-го. Високий рівень облікової ставки має підтримати високі комерційні ставки за гривневими інструментами, щоб створити для домогосподарств та бізнесу достатньо стимулів утримувати власні заощадження в гривні. Це важлива передумова для повільної контрольованої девальвації гривні, яку, на нашу думку, здійснюватиме НБУ цього року», — пояснює експерт.

За оцінками ICU, НБУ може символічно знизити ставку на 100−200 б.п. лише у другій половині 2024 року, якщо інфляція та ситуація на валютному ринку залишатиметься під контролем.

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