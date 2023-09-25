Іноземцям дозволили купувати українські ОВДП онлайн — Finance.ua

Іноземцям дозволили купувати українські ОВДП онлайн Сьогодні 13:29 — Фондовий ринок

Іноземцям дозволили купувати українські ОВДП онлайн

Іноземні інвестори-фізичні особи отримали можливість онлайн купувати українські ОВДП.

«Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Мінфіну України, НКЦПФР, НБУ та фінансової групи ICU, яка реалізує доступ до облігацій на своїй онлайн платформі ICU Trade. Наразі нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати облігації внутрішньої державної позики так само, як зараз це роблять громадяни України», — заявлено спільному повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Мінфіну.

Послуга буде недоступна резидентам росії та білорусі.

В повідомленні зазначено, що з початком повномасштабної агресії рф проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати Україну шляхом купівлі державних облігацій без необхідності фізичної присутності в Україні, проте на той час такої можливості в Україні не було через відсутність необхідного для онлайн-операцій нормативного поля та технічних рішень.

Тепер ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено. Їм пропонуються дисконтні та купонні ОВДП, номіналом від 1000 грн чи доларів, з дохідністю 13−20% річних, терміном від 3 до 48 місяців.

Читайте також Банкіри спростять українцям купівлю ОВДП

Оподаткування доходу від ОВДП в Україні відсутнє.

«Це дозволить іноземним громадянам підтримувати нас в нашій боротьбі з агресором шляхом інвестиції в нашу перемогу. Ця подія знаменує собою крок вперед у розвитку ринку державних облігацій України і ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи іншими учасниками ринку», — заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Наразі можливість купувати ОВДП онлайн мають громадяни країн ЄС, Великої Британії, США, Канади, Ізраїлю, Австралії, Японії та інших. Реєстрація інвесторів з деяких країн може потребувати більше часу через різницю в правовому полі різних країн та особливості роботи їхніх мобільних операторів.

Приєднуйтесь до конференції «Ліга чемпіонів: Бики vs Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку, та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу на фондовому ринку. Це ваша можливість зробити свої фінанси кращими!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.