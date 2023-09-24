​​Чи дійсно гривневі депозити та ОВДП захищають кошти від інфляції - пояснення НБУ — Finance.ua

​​Чи дійсно гривневі депозити та ОВДП захищають кошти від інфляції - пояснення НБУ Сьогодні 10:20 — Кредит&Депозит

​​Чи дійсно гривневі депозити та ОВДП захищають кошти від інфляції - пояснення НБУ

Гривневі депозити та ОВДП захищають кошти від інфляції.

Про це заявляють в Національному банку України.

Середній рівень ставок за гривневими строковими депозитами для населення сьогодні становить близько 15% річних. Дохідність внутрішніх державних облігацій (ОВДП), які також можуть купувати громадяни, навіть вища. Наприклад, за ОВДП з терміном розміщення один рік — 18−18,5%.

Інфляція в серпні знизилася до 8,6% у річному вимірі. НБУ бачить потенціал для подальшого її сповільнення у 2024−2025 роках.

«Отже, поточні ставки за гривневими депозитами та облігаціями уряду дають змогу захистити заощадження від знецінення через інфляцію. Про це свідчить і зацікавленість українців у гривневих заощадженнях», — пояснюють в Нацбанку.

Так, протягом січня-серпня 2023 року обсяг строкових вкладів населення у гривні зріс на 25,6%, а їх частка в загальному портфелі - на 4,4 в.п. до 34,6% (із яких близько 91% - депозити на строк понад три місяці).

Натомість рівень доларизації коштів клієнтів протягом січня-серпня 2023 року знизився на 1,8 в. п. до 33,2%.

«Збереження привабливості гривневих заощаджень і надалі буде пріоритетним завданням Національного банку. Ключовою вимогою до цих інструментів буде можливість населення захистити з їх допомогою гривневі кошти від інфляційного знецінення», — додали в НБУ.

Довідка Finance.ua:

обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті у серпні зріс на 1,1% до 977,362 млрд гривень;

правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%;



внаслідок зміни монетарної політики Національного банку, 3- та 6-місячні депозити в поточному році стали найбільш популярними серед українців.



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