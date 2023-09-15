Які депозити українці активно відкривали у серпні (інфографіка) — Finance.ua
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Які депозити українці активно відкривали у серпні (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Які депозити українці активно відкривали у серпні (інфографіка)
Які депозити українці активно відкривали у серпні (інфографіка)
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у серпні зріс на 1,1% до 977,362 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку.
З початку поточного року вклади населення в банках зросли на 5,5% із 926,488 млрд гривень.
Які депозити українці активно відкривали у серпні (інфографіка)
Гривневі вклади населення у банках у серпні зросли на 1,4% до 648,340 млрд гривень.
При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 0,6% до 329,022 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у серпні скоротилися на 1,1% до 1 128,603 млрд гривень.
Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у серпні для юросіб знизилася на 1 в.п. до 13,4%, для фізосіб — на 0,5 в.п. до 12,2%.
Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,7%, для населення — 1,2%.

Довідка Finance.ua:

  • за 2022 рік вклади населення в банках зросли на 29,3% із 719,418 млрд гривень.
  • У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.
  • У 2020 році вклади населення в банках зросли на 24,5% із 542,302 млрд гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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