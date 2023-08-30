Банкіри спростять українцям купівлю ОВДП — Finance.ua

Банкіри спростять українцям купівлю ОВДП Сьогодні 09:15

Банкіри спростять українцям купівлю ОВДП

Вкладення в державні цінні папери не стали альтернативою депозиту для пересічного клієнта, але банки все одно готують цей функціонал для своїх застосунків.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Як українцям можна заробити на депозитах», проведеного «Фінансовим клубом».

Зокрема про підготовку включення операцій з ОВДП в мобільний застосунок повідомив член правління з розвитку роздрібного бізнесу ОТП Банку Олег Клименко.

«У нас зараз відбувається внутрішній пілот. Готуємося до того, щоб масштабувати його вже на всіх клієнтів. Цього року. Це наша опція, щоб вийти повноцінно на всіх клієнтів. Зараз тестуємо на співробітниках», — розповів Олег Клименко.

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Олег Клименко розповідає, що вони вже активно продавали ОВДП своїм клієнтам, а цікавляться цим інструментом десь 1% населення.

«Для цього одного відсотка, в принципі, ці інструменти — ОВДП і депозит — порівнювані. Вони можуть дійсно оцінити різницю між ними, вартість, дохід, відсутність податків тощо. Тому, мабуть, для одного відсотка населення це прямі конкуренти. Але як інструмент він дійсно створює бенчмарк для ринку, створює тренд, і на нього будемо також орієнтуватися», — зазначив банкір.

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«Загалом в планах, звісно, реалізація функціоналу (в застосунку ПУМБ . — Ред.) продажу облігацій для фізичних осіб є. Але можу сказати точно, що цьогоріч цього не відбудеться, є важливіші задачі», — зазначає директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

За його словами, не більше 5% клієнтів потребують цього функціоналу.

«Частину з них ми покриваємо, тому що продаємо облігації для клієнтів у VIP-сегменті. У нас є особисті менеджери, які допомагають клієнтам це зробити», — каже Коваль.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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