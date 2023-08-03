Надходження від продажу ОВДП перевищили виплати на 94 млрд грн — Finance.ua
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Надходження від продажу ОВДП перевищили виплати на 94 млрд грн

Фондовий ринок
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Надходження від продажу ОВДП перевищили виплати на 94 млрд грн
Надходження від продажу ОВДП перевищили виплати на 94 млрд грн
Упродовж січня-липня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 94,3 млрд (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у липні - на 13,77 млрд грн.
Таким чином, роловер вкладень в ОВДП за підсумками семи місяців 2023 року становить 132% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом, повідомляє пресслужба Національного банку.
У липні максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 19,75% річних, у доларах США — 4,8% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у євро, не проводилося.
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За даними Депозитарію НБУ, протягом перших семи місяців 2023 року уряд України отримав від розміщення ОВДП на аукціонах 227,42 млрд грн, $2,19 млрд та 640,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період направлено 141,64 млрд грн, $2,08 млрд та 529,8 млн євро.
Загалом з початку повномасштабної війни до 31 липня 2023 року (включно) урядом на первинних аукціонах було залучено 379,81 млрд грн, $4,12 млрд та 1,62 млрд євро, а на погашення за ОВДП направлено 354,98 млрд грн, $4,87 млрд та 1,19 млрд євро.

Де і як купити ОВДП у 2023 році

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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