Українці через «Дію» придбали військові ОВДП на 1,5 мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці через «Дію» придбали військові ОВДП на 1,5 мільярда

Фондовий ринок
62
Через портал та застосунок «Дія» українці придбали військові облігації на 1,5 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Кожна куплена облігація підтримує економіку, допомагає армії та приносить вкладнику прибуток. Чим більше облігацій купуєте, тим більше прибутку отримаєте», — пояснили у пресслужбі сервісу.
Для того аби стати інвестором треба:
  • у «Дії» натиснути кнопку «Військові облігації» на головному екрані;
  • обрати облігації, їх кількість та партнера;
  • оплатити.
Унікальна картка міста з’явиться серед цифрових документів.

Як працює Дія.Підпис, і для чого він потрібний

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.