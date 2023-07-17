Українці через «Дію» придбали військові ОВДП на 1,5 мільярда — Finance.ua

Українці через «Дію» придбали військові ОВДП на 1,5 мільярда Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Через портал та застосунок «Дія» українці придбали військові облігації на 1,5 мільярда гривень.

«Кожна куплена облігація підтримує економіку, допомагає армії та приносить вкладнику прибуток. Чим більше облігацій купуєте, тим більше прибутку отримаєте», — пояснили у пресслужбі сервісу.

Для того аби стати інвестором треба:

у «Дії» натиснути кнопку «Військові облігації» на головному екрані;

обрати облігації, їх кількість та партнера;

оплатити.

Унікальна картка міста з’явиться серед цифрових документів.

Економічна Правда За матеріалами:

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