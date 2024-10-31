В Україні з’являться нові пункти пропуску на кордоні з ЄС — Finance.ua

В Україні з’являться нові пункти пропуску на кордоні з ЄС Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

В Україні з’являться нові пункти пропуску на кордоні з ЄС

На кордоні з Угорщиною незабаром запрацює контрольно-пропускний пункт (КПП) Лужанка. А наступного року розпочнуть будівництво нового пункту Біла Церква на кордоні з Румунією.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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За його словами, контрольно-пропускний пункт Лужанка працюватиме для руху порожніх вантажівок. Цим хочуть розвантажити єдиний вантажний пункт на кордоні з Угорщиною Чоп-Захонь.

В цьому році також планують відкрити пункт пропуску і для пасажирського транспорту — Велика Паладь. Працювати він буде на тимчасовій інфраструктурі. Це питання наразі обговорюють з Угорщиною.

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Віцепрем’єр-міністр з відновлення України каже, що наступний етап роботи на Закарпатті — реконструкція терміналів пункту пропуску Ужгород для розмежування вантажного та пасажирського транспорту, що збільшить пропускну спроможність для вантажівок на 30%.

Кулеба розповів, що у наступному році на кордоні з Румунією також планують запустити будівництво нового великого пункту пропуску Біла Церква. Для його запуску румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса. Раніше голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко повідомляв, що міст зводитимуть за кошти Румунії і ЄС, українська сторона оплатить будівництво дороги до пункту пропуску.

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