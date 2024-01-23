Пальне та авторинок: чи вплинули ціни на АЗС на пріоритети покупців автомобілів — Finance.ua

Пальне та авторинок: чи вплинули ціни на АЗС на пріоритети покупців автомобілів Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Пальне та авторинок: чи вплинули ціни на АЗС на пріоритети покупців автомобілів

Впродовж минулого року відбувалося відчутне коливання роздрібних цін на основні види автомобільного пального.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

«Бензин А-95 в середньому по Україні коштував від 44 до 55 грн/л, дизпальне — від 43 до 55 грн/л, найбільша дельта у скрапленого газу (зрідженої пропан-бутанової суміші або LPG) — від 21 до 37 грн/л. Найнижчі ціни спостерігалися влітку, пік подорожчання припав на осінні місяці. До кінця року ціни дещо знизилися, однак залишилися на рівні вищому, ніж на його початку», — сказано в повідомленні.

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На відміну від 2022 року, у 2023 фактично не спостерігався дефіцит пального на АЗС — як великі мережеві комплекси, так і менші автозаправні станції обійшлися без вивішування табличок «пального немає».

Інфографіка: eauto.org.ua

Нові легкові автомобілі

Переважають у цьому сегменті бензинові версії, яких майже половина: 49,6% на початку року, 46,6% в кінці. Мінімальна частка таких склала 41% у серпні, максимальна — 49,6%, у січні. Дизельні займали від 22% до 28%, пік умовної (про що далі) популярності припав на серпень.

Частка електромобілів поступово зростала, з 8,7% у січні й до 14,3% у листопаді, дещо зменшилась вона у грудні, до 12,8%. Найвищий попит на електромобілі спостерігався впродовж осінніх місяців.

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Нових авто, які оснащені газобалонним обладнанням (ГБО) продається вкрай мало — кількісно не більше 50 шт./міс., з часткою менше за 1%, тому у цьому сегменті їх брати до уваги не варто.

Інфографіка: eauto.org.ua

Внутрішній ринок легкових авто з пробігом

Тут переважають бензинові версії, частка яких впродовж року коливалася від 42,2% до 44%, і загалом її можна вважати стабільною. Попит на дизельні авто змінювався помітніше: з 29,6% до 32,6%. Найбільше на першу реєстрацію дизелів було подано у січні, далі інтерес до них знижувався, досягши мінімального значення якраз восени, після чого, наприкінці року, частка дизельних авто почала дещо зростати.

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Легковики з ГБО найбільшу частку мали у квітні (23,8%) та жовтні (23,5%), найменшу — у грудні, 22,7%. При цьому попри те, що ціна на пропан-бутанову суміш змінювалася найбільше серед усіх видів пального, прямого відображення на ринку це не отримало, різниця між максимальним і мінімальним значенням частки саме для авто з ГБО протягом року незначна.

Інфографіка: eauto.org.ua

Перші реєстрації легкових авто з пробігом

Частка бензинових авто серед «свіжопригнаних» легковиків найбільша — торік вона коливалася від 74,3% до 89,3%. Більші значення спостерігалися на початку року. Дизельні варіанти, схоже, втрачають свою привабливість в очах потенційних покупців: торік частка таких була від 55,9% до 69%, при чому видно, що вона має тенденцію до зменшення.

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Коротко про гібридні легковики: їхня частка була в межах 4,1%…6,5%, з тенденцією до деякого зростання ближче до осені та кінця року. Легкові авто з ГБО мали частку від 7,7% до 10,3%, і показали тенденцію до деякого її зменшення у другій половині минулого року.

Інфографіка: eauto.org.ua

Найбільш помітне зростання частки електромобілів серед імпортованих торік: З 15,7% у січні до 29,4% у жовтні, з невеликим зниженням у листопаді і грудні, проте і там значення чималі — 27,9% та 29%. Одним із чинників, який міг посприяти такому активному імпорту електромобілів, цілком могли стати високі осінні ціни на АЗС.

Які прогнози щодо цін та доступності пального?

Як прокоментував Олександр Сіренко, експерт аналітичної агенції «НафтоРинок», в поточних умовах робити прогноз більше ніж на 2 тижні наперед — складна і навіть невдячна справа. Є чимало чинників, які можуть швидко змінюватися, зокрема:

котирування нафти та нафтопродуктів в Європі;

валюта;

ринкові (попит-пропозиція).

«Котирування — завжди лотерея, на будь-яку подію нафта реагує у світі, і, відповідно, є вплив на ціну для українських імпортерів. Впливу на курс валюти ми теж не маємо. Поки можна констатувати, що коли її відпустили у „вільне плавання“, то тільки на третій місяць вона подорожчала (нині стабілізується)», — зазначив експерт.

Ринок працює нормально, зараз сезон низького споживання, аграрії за відносно низьку ціну закуповують пальне для робіт. В цілому на АЗС ціна ще не опустилась до можливих низьких позицій з огляду на падіння гуртових у грудні. Точно до лютого ціни у роздробі знижуватимуться по А-95 на 2…3 грн/л, по ДП — 1,0…1,5 грн/л, по пропан-бутановій суміші — до 2 грн/л".

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