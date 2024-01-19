Як змінились ціни на авто в Україні — Finance.ua

Як змінились ціни на авто в Україні Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Як змінились ціни на авто в Україні

Впродовж 2023 року українці продавали в інтернеті вживані легковики сукупною вартістю понад 25,5 мільярда доларів США.

Про це пише Інститут досліджень авторинку з посиланням на Automoto.ua

«Торік українці розмістили в інтернеті майже 3 мільйони оголошень (2 млн 974 тис.) про продаж легкових автомобілів. Сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів у 2023 році склала $25,5 мільярда. Загалом в середньому українці щомісяця пропонують до продажу вживаних легковиків вартістю понад $2,1 мільярда», — сказано в повідомленні.

Кількість оголошень та вартість розміщених у них автомобілів у 2023 році, eauto.org.ua

Найбільше оголошень у 2023 році було розміщено у Київській області та місті Києві (сумарно 524,6 тис.), Дніпропетровській (254,8 тис.) та Львівській (246 тис.) областях. Найменше — у Херсонській (10,2 тис.), Луганській (16,4 тис.) та Донецькій (60,5 тис.) областях.

Читайте також Які авто купують українці в залежності від регіону

Найдешевшими (за середньою вартістю) легковики були у Херсонській ($2 900), Донецькій ($3 000), та Миколаївській ($4 000) областях, найдорожчі — у Києві та Київщині ($7 600), Львівській ($7 000) та Волинській ($6 500) областях.

Сукупна вартість машин найбільшою була також в столиці та Київській області ($6,56 млрд), Львівській ($2,45 млрд) та Дніпропетровській ($2,07 млрд) областях, найменша — у Херсонській ($49 млн), Луганській ($153 млн) та Донецькій ($327 млн).

Рейтинг регіонів України за кількістю оголошень продажу авто, опублікованих в інтернеті протягом 2023 року, а також їхня середня та сукупна вартість, eauto.org.ua

Середня ціна легковиків, які пропонували до продажу в інтернеті у 2023 році, склала $5 700. Сумарне зростання за 12 місяців склало 9,1%.

Читайте також Розмитнення: Рада ввела пільги для деяких автомобілів

Є пряма залежність від віку — машини старше 15 років фактично не змінили своїх цін. Натомість чим менший вік автомобіля, тим стрімкіше зростала середня ціна на нього.

Зміна середньої ціни легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом 2023 року, eauto.org.ua

Серед 10 найпопулярніших моделей автомобілів в Україні з початку року найбільше подорожчали Audi A6, Volkswagen Golf і BMW 5 Series. У відсотковому вираженні їх ціни зросли на 26,3%, 22,9% і 16,9% відповідно. У грошовому вираженні середня ціна цих автомобілів зросла на понад 1000 доларів.

Найпопулярніші моделі 2023 року за к-стю пропозицій та зміна цін на них за рік, eauto.org.ua

Volkswagen Passat: $7200, +10,8%, +$700. Skoda Octavia: $7450, +11,2%, +$750. Volkswagen Golf: $5900, +22,9%, +$1100. Daewoo Lanos: $2500, 0%, $0. Renault Megane: $6700, +3,9%, +$250. BMW 5 Series: $6900, +16,9%, +$1000. BMW 3 Series: $6000, +9,1%, +$500. ВАЗ-2106: $750, 0%, $0. Opel Astra: $5200, +13%, +$600. Audi A6: $7200, +26,3%, +$1500

Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.