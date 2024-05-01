Ощадбанк вводить ідентифікацію через відеодзвінок для переселенців — Finance.ua
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Ощадбанк вводить ідентифікацію через відеодзвінок для переселенців

Особисті фінанси
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Ощадбанк вводить ідентифікацію через відеодзвінок для переселенців
Ощадбанк вводить ідентифікацію через відеодзвінок для переселенців
Ощадбанк запровадить ідентифікацію через відеодзвінок для внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
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«З 30 квітня 2024 року для клієнтів — внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження та які з об'єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення Ощадбанку, буде запроваджено процедуру ідентифікації особи власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру Ощадбанку», — сказано в повідомленні банку.
Для призначення відеодзвінка необхідно перейти за посиланням та обрати бажану дату та час.
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«Для відеодзвінка не потрібно вводити будь-які персональні дані та реквізити платіжної картки (повний номер платіжної картки, строк її дії, PIN-код до неї, одноразові ОТР-паролі для підтвердження операцій з використанням платіжної картки в мережі Інтернет). Після реєстрації ви отримаєте детальні інструкції», — пояснили в банку.
Нагадаємо, 8 грудня набрала чинності постанова Правління Пенсійного фонду України № 49−2 від 20.11.2023 р., якою затверджено порядок встановлення особи отримувача пенсії, інших соціальних виплат тощо шляхом відеоконференцзв'язку.
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Рішення про проходження чи непроходження відеоідентифікації приймається у 10-денний термін після проведення такої ідентифікації та доводиться до відома отримувача пенсії не пізніше 3 робочих днів після його прийняття.
Пенсіонери — ВПО «першої хвилі» (тобто ті, хто перемістився до 24.02.2022) повинні кожні 6 місяців проходити ідентифікацію задля продовження виплати пенсії.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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