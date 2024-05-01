Ощадбанк вводить ідентифікацію через відеодзвінок для переселенців — Finance.ua

Ощадбанк вводить ідентифікацію через відеодзвінок для переселенців Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

Ощадбанк вводить ідентифікацію через відеодзвінок для переселенців

Ощадбанк запровадить ідентифікацію через відеодзвінок для внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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«З 30 квітня 2024 року для клієнтів — внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження та які з об'єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення Ощадбанку, буде запроваджено процедуру ідентифікації особи власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру Ощадбанку», — сказано в повідомленні банку.

Для призначення відеодзвінка необхідно перейти за посиланням та обрати бажану дату та час.

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«Для відеодзвінка не потрібно вводити будь-які персональні дані та реквізити платіжної картки (повний номер платіжної картки, строк її дії, PIN-код до неї, одноразові ОТР-паролі для підтвердження операцій з використанням платіжної картки в мережі Інтернет). Після реєстрації ви отримаєте детальні інструкції», — пояснили в банку.

Нагадаємо, 8 грудня набрала чинності постанова Правління Пенсійного фонду України № 49−2 від 20.11.2023 р., якою затверджено порядок встановлення особи отримувача пенсії, інших соціальних виплат тощо шляхом відеоконференцзв'язку.

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Рішення про проходження чи непроходження відеоідентифікації приймається у 10-денний термін після проведення такої ідентифікації та доводиться до відома отримувача пенсії не пізніше 3 робочих днів після його прийняття.

Пенсіонери — ВПО «першої хвилі» (тобто ті, хто перемістився до 24.02.2022) повинні кожні 6 місяців проходити ідентифікацію задля продовження виплати пенсії.

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