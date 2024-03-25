Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток — Finance.ua

Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток Сьогодні 17:40 — Фінтех і Картки

Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток

Термін дії карток Ощадбанку продовжили до 30 вересня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року», — сказано в повідомленні.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року.

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«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», — додали в банку.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

Довідка Finance.ua:

у серпні цього року Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Потім Ощадбанк продовжив термін дії своїх платіжних карток до 31 березня 2024 року;

Ощадбанк має намір оновити тарифи та скасувати випуск деяких карток. Очікується, що зміни запрацюють з 1 квітня 2024 року;

у 2023 році Ощадбанк отримав 9,5 млрд грн прибутку до оподаткування. Це історично найвищий результат банку. Чистий прибуток після оподаткування становить 4, 75 млрд грн.

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