Ощадбанк перерахував до бюджету рекордні 5,4 млрд грн — Finance.ua

Ощадбанк перерахував до бюджету рекордні 5,4 млрд грн Сьогодні 14:30 — Фондовий ринок

Ощадбанк перерахував до бюджету рекордні 5,4 млрд грн

Ощадбанк перерахував до державного бюджету 5,4 млрд грн, з яких — 4,7 млрд грн податку на прибуток та 0,7 млрд грн дивідендів.

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«Рекордну суму податку на прибуток, а саме 4,7 млрд грн, перерахував Ощадбанк до державного бюджету. Окрім цього здійснене авансове перерахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за прогнозними результатами діяльності у минулому році, у розмірі 0,7 млрд грн. Ця сума орієнтовно становить 50% від суми дивідендів, які мають бути сплачені державі банком за 2023 рік», — сказано в повідомленні.

Як визначено чинним законодавством, сума податку становить 50% від прибутку банку до оподаткування.

«Головний результат роботи Ощадбанку — операційний прибуток — становив 12 млрд грн, що більш ніж у півтора разу перевищує відповідний показник минулого року», — додали у фінустанові.

У Ощадбанку нагадали, що банк посідає друге місце в банківській системі за обсягом чистих активів та коштів клієнтів та перше — за кількістю відділень, яких нараховується близько 1200.

«Чистий прибуток банку у 2023 році, до завершення річних коригувань, становив 4,75 млрд грн, а показник рентабельності капіталу — 16,7% (у 2022 році - 2,9%)», — зазначили в Ощаді.

Нагадаємо, банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.

Рушієм зростання доходів сектору залишається збільшення процентних доходів як від високоліквідних активів, так і кредитування. Головним чинником значної різниці прибутковості, якщо порівняти з попереднім роком, були значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій, які за рік скоротилися на 86%.

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