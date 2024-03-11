Ощадбанк анонсував зміни у карткових тарифах — Finance.ua

Ощадбанк анонсував зміни у карткових тарифах Сьогодні 16:14 — Фінтех і Картки

Ощадбанк анонсував зміни у карткових тарифах

Державний Ощадбанк має намір оновити тарифи та скасувати випуск деяких карток. Очікується, що зміни запрацюють з 1 квітня 2024 року.

Про це пише портал Новини. Live з посиланням на інформацію банку.

Як зазначається, банк вже за кілька днів змінить ставки до 0,001% річних за несанкціонованим овердрафтом, якщо накладено арешт.

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Також планують встановити новий тариф на грошові перекази за номером телефону для «зарплатних карток», за випуск деяких іменних карток, за обслуговування банківських рахунків, підготовлених до закриття, а також вартість розрахунково-касового обслуговування на деякі додаткові картки.

Окрім того, у держустанові анонсували скасування випуску таких карток:

карт у USD/EUR у тарифному пакеті «Мій рахунок» та «Зарплатний»;

MC Debit World та Visa Rewards у тарифному пакеті «Мій рахунок».

Останній раз Ощадбанк змінював деякі тарифи за банківськими картками у грудні минулого року. Зміни торкнулися тарифів за обслуговування рахунків, що затверджені постановою № 124 щодо зарплатних карток.

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Як уточнили у фінустанові, скасували комісійну винагороду за р2р-перекази для карток, емітованих у тарифному пакеті «Зарплатний» через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки банку.

Водночас грошові перекази на інші платіжні картки Ощадбанку у мобільному застосунку здійснюються без комісії.

Довідка Finance.ua:

торік Ощадбанк отримав 9,5 млрд грн оподатковуваного прибутку, що є історичним рекордом банку. Після сплати податків обсяг чистого прибутку становив 4,75 млрд грн.

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