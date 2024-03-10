Як обрати оптимальний тарифний план для банківської картки, щоб отримати максимальну вигоду — Finance.ua

Як обрати оптимальний тарифний план для банківської картки, щоб отримати максимальну вигоду Сьогодні 16:04 — Фінтех і Картки

Як обрати оптимальний тарифний план для банківської картки, щоб отримати максимальну вигоду

Під час вибору банківської картки необхідно визначитися й з оптимальним тарифним планом. Завдяки цьому можна знизити витрати й отримати максимальну вигоду від використання картки.

Про це пише Фінкульт.

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Для початку необхідно проаналізувати свої фінансові звички та потреби.

Поставте собі такі запитання:

Як часто ви користуєтесь банківською карткою?

Які послуги та можливості вам потрібні - безкоштовні перекази, програми лояльності?

Потім порівняйте різні тарифні плани та пропозиції банків. Важливо також звертати увагу на вартість обслуговування, умови використання картки, включаючи додаткові комісії та витрати.

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Під час вибору тарифного плану банківської картки необхідно уважно ознайомитися з умовами її використання та переконатися, що ви спроможні сплачувати таку суму. Якщо це необхідно, розгляньте альтернативні варіанти.

Перевірте умови тарифного плану:

який повинен бути мінімальний баланс на рахунку;

чи є комісія за використання картки за межами країни;

яка вартість зняття грошей через банкомат.

Інколи тарифи банківських карток передбачають щорічну плату за обслуговування, яка стягується з власника картки незалежно від активності використання картки.

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Порахуйте, скільки ви витратите на обслуговування картки за рік за запропонованим тарифним планом.

Кешбек та знижки

Деякі банківські картки пропонують програми кешбеку та знижки в магазинах або під час подорожей.

Перед вибором картки з кешбеком або привілеями ознайомтеся з:

обмеженнями;

максимальними сумами повернення грошей;

обов’язковими умовами використання.

Фінкульт наголошує, що банк зобов’язаний повідомити клієнта про зміну тарифного плану.

Регулярно перевіряйте оновлені умови та тарифи вашого банку, адже тарифи використання банківських карток можуть змінюватися з часом.

Розуміння додаткових комісій та витрат допоможе вам зробити правильний вибір та уникнути неприємних сюрпризів.

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