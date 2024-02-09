Скільки договорів «Зелена картка» українці уклали в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Скільки договорів «Зелена картка» українці уклали в 2023 році (інфографіка) Сьогодні 18:30 — Страхування

Скільки договорів «Зелена картка» українці уклали в 2023 році (інфографіка)

За 2023 рік було укладено 1,6 млн штук договорів міжнародного страхування «Зелена картка», а загальна сума нарахованих премій за ними становить 5 206,61 млн гривень (+27.3% у порівнянні з 2022 роком).

Про це повідомило МТСБУ.

П’ятірка лідерів страховиків-членів за сумою зібраних премій за договорами міжнародного страхування:

СК «USG»,

СГ «ТАС»,

СК «Guardian»,

СК «Княжа Вієнна Іншуранс груп»

СК «PZU Україна».

Кількість врегульованих вимог за міжнародними договорами страхування у 2023 році становить 15 122 штук, а загальна сума відшкодування становить за ними 46,66 млн. євро.

Укласти договір міжнародного страхування «Зелена Картка» можна лише з повними-членами Бюро, список яких можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроєкт № 8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у другому читанні та в цілому.

проблемами, які має вирішити законопроєкт, є: Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев. За його словами,

недосконалість процедур розрахунку та здійснення страхової виплати із відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП;

низький ліміт відповідальності страховика;

державне регулювання ціноутворення за цим видом страхування;

недостатня ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України;

обмежена роль держави в контролі за його діяльністю.

Також упродовж двох років після введення Закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб — до 2 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Довідка Finance.ua:

Україна, попри війну, залишається відкритою для іноземних гостей. Однак до країни можна потрапити виключно сухопутним маршрутом. Зелена картка — це міжнародний поліс цивільно-правової відповідальності водіїв. Він потрібен кожному водієві, який подорожує країнами на власному авто.

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