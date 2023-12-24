Найкращі та найгірші країни Європи для пенсіонерів — Finance.ua

Найкращі та найгірші країни Європи для пенсіонерів Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Найкращі та найгірші країни Європи для пенсіонерів

Переїзд в іншу країну для виходу на пенсію вимагає ретельного вивчення та планування з урахуванням соціального забезпечення, охорони здоров’я та фінансів.

Три країни домінують у Глобальному індексі Інституту Mercer CFA з 2021 року. Ісландія (середній бал 84,6), Нідерланди (середній бал 84,4) та Данія (середній бал 81,8). Ці країни вважаються володарями кращих пенсійних систем за останні три роки.

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«Всі три країни мають великі галузеві фонди з визначеними внесками працівників і роботодавців. Вони мають обов’язкові або квазіобов'язкові схеми. Ці країни отримують вигоду від економії масштабу порівняно з більш роздробленими ринками, такими як Великобританія, у сфері трудових пенсій», — сказала CNBC Еймір Уолш, керівник відділу інвестицій та добробуту компанії Mercer.

Цього року Нідерланди отримали найвище загальне значення індексу (85,0) завдяки хорошим пільгам, сильній базі активів і розумному регулюванню, в той час як такі популярні європейські країни, як Іспанія, Італія і Хорватія, зіткнулися з деякими недоліками.

Індекс Mercer складається з трьох підкатегорій, за якими оцінюється пенсійна система: достатність, стійкість і цілісність.

Дохід

Ключовою метою будь-якої пенсійної системи має бути забезпечення адекватного доходу для пенсіонерів. Здатність урядів створювати стимули для людей із середнім рівнем доходу відкладати гроші на пенсію відіграє важливу роль.

Згідно з рейтингом Mercer, ключове значення має також структура плану виплат, а також те, чи можуть працівники продовжувати нараховувати допомоги, коли вони тимчасово не працюють, по догляду за дитиною або через хворобу.

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Португалія посіла перше місце за цим показником, отримавши в останньому звіті Mercer 86,7 бали, завдяки своїй державній пенсійній системі. Нідерланди посіли друге місце, отримавши 85,6 бали. Обидві системи передбачають мінімальний розмір пенсії, що дозволяє створити мережу навіть для самих малозабезпечених верств населення. Найнижчу оцінку в Європі отримала Польща, яка посіла 31-е місце в світі з результатом 59,8 бали.

Португалія також була названа кращою європейською країною для виходу на пенсію за версією компанії Moving to Spain, що спеціалізується на переїздах. У червневому звіті вона проранжувала європейські країни за кількома факторами, такими як візи, пляжі, безпека та ціни на житло.

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Ще один список від компанії з управління багатством Blacktower, опублікований у 2021 році, включає в себе набагато більшу кількість європейських країн і ставить білорусь на останнє місце за кількома ключовими факторами.

Цілісність

Пенсійні плани, що фінансуються приватним сектором, також відіграють важливу роль у стабільності пенсійної системи країни. Індекс Mercer оцінює, чи приносять приватні пенсійні плани в країнах достатній прибуток їх учасникам і чи достатньо довіри до цих програм з боку суспільства.

Фінляндія отримала найкращий бал за цілісність пенсійної системи з показником 90,9 у 2023 році. Бельгія посіла друге місце з показником 88,2 бали, а Нідерланди — третє місце з показником 87,7 бали. Найгірший показник в Європі у Франції-54,4 бали. Примітно, що США також виявилися значно нижче середньосвітового рівня, набравши в цій категорії 59,5 бали.

Фінляндія також визнана «щасливим місцем» для виходу на пенсію згідно з індексом Natixis. Незважаючи на те, що Фінляндія не увійшла в десятку кращих країн за загальним рейтингом Natixis, вона вже п’ять років поспіль лідирує в категорії «якість життя» за версією інвестиційного банку. Високий показник щастя, висока якість повітря, води і санітарії, а також біорізноманіття — ось основні фактори, що забезпечують Фінляндії перше місце.

Норвегія посіла перше місце в Індексі Natixis на 2023 рік, зберігши свої позиції і отримавши загальний бал 83. Швейцарія займає друге місце в загальному індексі і лідирує в категорії «Фінанси на пенсії».

Стійкість системи

На думку Mercer, економічне зростання країни в довгостроковій перспективі також відіграє вирішальну роль, оскільки це безпосередньо впливає на кількість людей у робочій силі та кількість грошей, що відкладаються на пенсію. Крім того, на стійкість пенсійної системи впливає обсяг боргу країни і кількість державних коштів, які вона витрачає на пенсії.

Виходячи з цих факторів, Ісландія має найстійкішу систему в Європі з рейтингом 83,8. Відразу за нею йдуть Данія і Нідерланди з 82,5 і 82,4 балами відповідно. Найнижчий показник в Європі у Італії-23,7, за нею йде Іспанія з показником 28,5.

Однак Уолш з Mercer зазначив, що існують фактори, які не враховуються в індексі, і які все ще можуть зробити такі країни, як Італія та Іспанія, популярними місцями для пенсіонерів.

УНІАН За матеріалами:

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